Mel Gibson należy do grona osób, które straciły domy podczas pożarów w Los Angeles. Mowa tu głównie o dzielnicy Pacific Palisades - w której oprócz posiadłości Gibsona, spłonęły także wille m.in. Leighton Meester i Adama Brody'ego, Paris Hilton, Anthony'ego Hopkinsa, Eugene'a Levy'ego oraz Spencera Pratta i Heidi Montag. Znany aktor postanowił teraz odwiedzić zniszczoną dzielnicę wraz z dziennikarzami i służbami ratunkowymi.

Mel Gibson odwiedził pozostałości swojego domu. "To szaleństwo"

Gibson udał się do dotkniętych pożarem dzielnic Los Angeles przy asyście strażaków oraz dziennikarza Briana Entina z News Nation. Na nagraniu umieszczonym na platformie X widzimy, jak panowie przejeżdżają przez doszczętnie zniszczone ulice, a z każdej strony otaczają ich pogorzeliska po dawnych domach. Podczas rozmowy w samochodzie strażak ujawnił, że podczas z walki z ogniem w pewnym momencie zabrakło wody w hydrantach. Ratownicy nie zostali przed tym ostrzeżeni. - To nie jest niczym niezwykłym, że tracimy wodę w czasie walki. Po prostu na początku to było zaskakujące. (...) Nikt z nas nie zdawał sobie sprawy z problemów z wodą w zbiornikach - opowiedział strażak. - I nikt ci tego nie powiedział? To szaleństwo - zareagował Mel Gibson.

Ekipa udała się następnie w miejsce, gdzie jeszcze do niedawna stała warta ponad 14 milionów dolarów posiadłość aktora. Gibson zaczął oprowadzać po jej pozostałościach i przyznał, że mimo wszystko stara się myśleć pozytywnie. - Czuję, że należę do dużej, lecz elitarnej grupy. To jest druzgocące dla wszystkich - dodał celebryta.

W trakcie pożaru Gibson nagrywał podcast. Gdy wrócił do Los Angeles, jego domu już nie było

Gdy w mediach zaczęły pojawiać się pierwsze informacje na temat pożaru, aktor znajdował się w Austin w Teksasie, gdzie nagrywał podcast z Joe Roganem. "Denerwowałem się podczas rozmowy, bo dotarły do mnie informacje, że moja dzielnica płonie. Myślałem: Ciekawe, czy mój dom jeszcze stoi" - wyznał Gibson w wywiadzie dla News Nation. "Kiedy wróciłem do domu, okazało się, że go tam nie ma. (...) Nigdy nie widziałem tak kompletnego spalenia. To tak, jakby ktoś zrobił to celowo, aby naprawdę zniszczyć każdy element posiadłości" - opisał aktor i przypomniał, że ów domu mieszkał przez niemal 15 lat.