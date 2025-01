Tom Cruise dał się poznać jako jeden z najpopularniejszych aktorów na świecie. Może poszczycić się nie tylko sukcesami zawodowymi, ale również podbojami miłosnymi. Mężczyzna ma za sobą liczne związki. Cruise był w relacjach z między innymi Penelope Cruz, Nicole Kidman czy Katie Holmes. Mało kto pamięta, że pierwszą żoną aktora była Mimi Rogers. Starsza o sześć lat rozwódka, aktorka i profesjonalna pokerzystka była osobą, która przed laty zapoznała Cruise'a ze scjentologią.

REKLAMA

Zobacz wideo Żona Adamczyka poznała Brada Pitta. Tak wyglądało spotkanie

Mimi Rogers była pierwszą żoną Toma Cruise'a. Dzięki niej poznał scjentologię

Pierwszym mężem Mimi Rogers był doradca scjentologiczny, a kobieta przekazała te same wartości drugiemu ukochanemu. To właśnie wtedy Tom Cruise dołączył do Kościoła Scjentologicznego. "Myślę, że to był doskonały system wierzeń, w którym dorastałam. Scjentologia oferuje niezwykle pragmatyczne podejście do rozważań nad kwestiami duchowymi i przekłada je na codzienne zastosowania" - mówiła w wywiadzie dla "LA Times". Związek Mimi i Toma nie przetrwał długo. Dwa lata po ślubie, w 1989 roku, aktor złożył pozew o rozwód. "Chociaż w naszym małżeństwie były pozytywne aspekty, były też pewne problemy, których nie udało się rozwiązać, nawet po pewnym czasie pracy nad nimi" - napisali byli małżonkowie w oświadczeniu. Zaledwie kilka dni przed rozstaniem Cruise wypowiadał się o Rogers w samych superlatywach. "Myślę, że dzięki niej stałem się lepszym aktorem" - opowiadał w wywiadzie dla "Rolling Stone".

PRZECZYTAJ TEŻ: Tom Cruise nie ma kontaktu z córką Suri od lat. Powód? Inny niż wszyscy myślą

Mimi Rogers ma obecnie 68 lat. Czym się zajmuje?

Rozwód Mimi Rogers i Toma Cruise'a został sfinalizowany w 1990 roku. Kobieta otrzymała aż cztery miliony dolarów odszkodowania. W 1995 roku w rozmowie z "People" powiedziała, że przywarła do niej łatka "żony Toma Cruise'a". W 2001 roku jednak podkreśliła w wywiadzie dla "The Telegraph", że sława nie była problemem w ich relacji. Obecnie Mimi Rogers kontynuuje karierę aktorską. Wystąpiła w takich serialach, jak "Z Archiwum X" i serii "Bosch" na Prime Video. W 2003 roku poślubiła swojego trzeciego męża, producenta Chrisa Ciaffę. Para ma dwójkę dzieci: 30-letnią córkę Lucy i 23-letniego syna Charliego.

Oddaj swój głos w drugiej edycji plebiscytu Jupitery Roku! Kto zostanie Gwiazdą Roku, a kto zgarnie statuetkę za Międzyplanetarny Hit Roku? O tym decydujesz Ty!