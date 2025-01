57-letnia Deborah Finck zarażała obserwatorów pozytywną energią i pogodą ducha. Kobieta była bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie na Instagramie jej konto obserwuje 406 tysięcy osób, a na TikToku 428 tysięcy użytkowników. Deborah dzieliła się z nimi pCrzede wszystkim codziennym życiem i zmaganiami z mięsakiem gładkokomórkowym, rzadkim nowotworem tkanek miękkich. 14 stycznia 2025 roku córka tiktokerki poinformowała obserwujących, że jej mama niestety zmarła.

Tiktokerka zmarła po walce z rakiem. "Pokazałaś mi znaczenie bezwarunkowej miłości"

Katerina Finck, która do ostatnich chwil towarzyszyła mamie, zamieściła na Instagramie obszerny i wzruszający post, oddając tym samym hołd zmarłej. "Dla mojej mamy, mojej najlepszej przyjaciółki, mojego słońca - dziękuję za wszystko, co dla mnie zrobiłaś. Byłaś najpiękniejszą mamą i najlepszą mamą, jaką można sobie wymarzyć. Nauczyłaś mnie siły, odwagi i tego, co znaczy prawdziwie kochać i nigdy się nie poddawać. Wierzyłaś we mnie, stałaś przy mnie i pokazałaś mi znaczenie bezwarunkowej miłości" - napisała córka Deborah.

W dalszej części wpisu podziękowała wszystkim fanom kobiety oraz poprosiła ich o pewną rzecz. "Dziękuję wszystkim, którzy pokochali moją mamę i okazali jej dobroć. Wasze wsparcie jest dla nas całym światem. Zamiast kwiatów, rozważcie darowiznę na rzecz domu Ronalda McDonalda na jej cześć" - dodała Katerina.

Komentarze zalały kondolencje. Fani wspominają Deborah

W zaledwie dzień od publikacji post Kateriny zebrał 193 tysiące polubień oraz niemal 43 tysiące komentarzy. Obserwujący masowo zaczęli składać kondolencje i wyrazy współczucia całej rodzinie Deborah. "Tak mi przykro! Będę się modlić za ciebie i twoją rodzinę. Ona zawsze tu będzie i będzie patrzeć, jak błyszczysz" - napisała jedna z użytkowniczek. "Była niesamowita. Wojowniczka i inspiracja dla wielu. Jest teraz twoim aniołem! Zawsze się tobą zajmie" - dodała inna obserwatorka. "Bardzo dziękuję za to, że pozwoliłaś światu poznać twoją mamę i ujrzeć jej światło. Poruszyła nas wszystkich, którzy śledziliśmy jej podróż w pewien sposób. (...) Twoja mama była piękną osobą" - przekazała kolejna fanka.