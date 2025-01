Renee Zellweger dała się poznać jako aktorka. Ostatnio kobieta pojawiła się na okładce brytyjskiego wydania "Vogue'a". Sesja zdjęciowa znalazła się również w mediach społecznościowych, gdzie mogli ją zobaczyć internauci. Niektóre z fotografii wyjątkowo zaskoczyły fanów. Pod wpisem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Nie każdy był zachwycony zdjęciami Zellweger. Komentujący zarzucili aktorce przesadny retusz.

Renee Zellweger na nowej okładce "Vogue'a". Internauci nie kryją zaskoczenia

Sesja zdjęciowa Renee Zellweger wywołała prawdziwą dyskusję na oficjalnym profilu brytyjskiego "Vogue'a". Choć wiele osób było zachwyconych ujęciami, niektórzy mieli pewne zarzuty. Zaczęło się od tego, że Renee nie przypomina siebie. Padły nazwiska innych znanych osób, do których rzekomo jest podobna. "Nowa okładka Gigi Hadid!", "Wygląda jak Lea Seydoux", "Młody książę Harry wygląda cudownie", "Wygląda jak Sharon Stone" - czytamy pod postem. To jednak nie wszystko. Internauci byli przekonani, że Renee ingerowała w zdjęcia. Pojawiło się też kilka słów na temat operacji plastycznych. "Czy to zdjęcie można jeszcze bardziej przerobić w Photoshopie?", "To nie Photoshop. To się nazywa chirurgia plastyczna, botoks i wypełniacze" - napisali. Co sądzicie?

Nie tylko Renee Zellweger jest posądzana o retusz zdjęć. Ostatnio dostało się Majce Jeżowskiej

Nie tylko Renee Zellweger dostało się za rzekomy retusz zdjęć. Niedawno w mediach społecznościowych pojawiły się fotografie Majki Jeżowskiej, która zapozowała na okładce "Vivy!". Jedna z internautek postanowiła wyrazić swoją opinię na temat ujęć. Kobieta stwierdziła, że piosenkarka z pewnością użyła Photoshopa. "Uwielbiam panią Majkę i w sumie każdy może robić sobie ze zdjęciami, co chce" - zaczęła wypowiedź. "Ale jak mowa jest o wieku i o tym jak, z********e być kobietą po 60. (bo patrząc na nią, ja w to wierzę), to niech idzie za tym choć minimum prawdy w zdjęciach okładkowych" - czytamy w sieci. Majka Jeżowska od razu zareagowała na zaczepkę. "Nie jest tajemnicą, że wszystkie okładki magazynów dokonują retuszu, ale w tym wypadku było go bardzo mało" - odpowiedziała artystka.

