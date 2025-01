8 stycznia na terenie Los Angeles zaczął rozprzestrzeniać się ogromny pożar, wskutek którego w płomieniach stanęła dzielnica Pacific Palisades, gdzie od lat mieszkają celebryci. Wiele gwiazd potraciło swoje posiadłości, które zostały zrównane z ziemią. Przez niszczycielski żywioł, Meghan Markle przesunęła premierę swojego kulinarnego show dla Netfliksa. Początkowo "With Love, Meghan" miało zadebiutować 15 stycznia, ale wiadomo już, że datę zmieniono na 4 marca. W ślad za nią poszła Beyonce. Artystka 14 stycznia miała podzielić się ważnym ogłoszeniem, ale jej fani muszą uzbroić się w cierpliwość.

Beyonce wydała oświadczenie. Fani są niepocieszeni

Beyonce nie pozostała obojętna na ogromne straty, związane z szalejącymi w Los Angeles pożarami. Piosenkarka kilka godzin po przekazaniu 2,5 miliona dolarów na pomoc w walce z pożarami za pośrednictwem swojej fundacji BeyGOOD wydała oświadczenie, w którym nawiązała do wideo z 26 grudnia. Ubrana na biało artystka wówczas siedziała na koniu i wymachiwała flagą Stanów Zjednoczonych, a pod koniec filmiku pojawiła się data 14.01. 2025. Już wiadomo, że Beyonce jeszcze nie zdradzi, co planowała.

Ogłoszenie z 14 stycznia zostanie przełożone na późniejszy termin z powodu zniszczeń spowodowanych przez trwające pożary w okolicach Los Angeles

- przekazała na Instagramie wokalistka.

"Nadal modlę się o uzdrowienie i odbudowę dla rodzin cierpiących z powodu traumy i straty. Jesteśmy szczęściarzami, że mamy odważnych ratowników, którzy nadal niestrudzenie pracują, aby chronić społeczność Los Angeles. Aby przyłączyć się do naszych wysiłków we wspieraniu tych, którzy ucierpieli, odwiedź BeyGOOD" - dodała artystka, zachęcając do wsparcia ofiar pożarów.

Oświadczenie wokalistki spotkało się z mieszanym odbiorem fanów. Część z nich była niepocieszona i dopytywała, co wspólnego mają pożary z zaplanowaną akcją promocyjną. Inni zastanawiali się też, dlatego Beyonce czekała do ostatniego momentu, aby odwołać ogłoszenie. Zdaje się jednak, że gwiazda nie chce zaszkodzić swojemu wizerunkowi i w czasie, gdy tak wiele mieszkańców Los Angeles przechodzi trudne chwile, woli wstrzymać się z wielkim ogłoszeniem.

Beyonce z historycznym rekordem

Znane są już nominacje do tegorocznego Grammy. Niektórzy z artystów wyjątkowo się wyróżnili. Beyonce. ustanowiła nowy rekord, otrzymując jedenaście nominacji do rozdania nagród w 2025 roku. Oznacza to, że artystka ma na koncie aż 99 nominacji od początku swojej kariery. Przegoniła nawet Jaya-Z. Beyonce jest nominowana w kategoriach między innymi: Płyta roku, Nagranie roku, Piosenka roku, Najlepszy solowy występ, Najlepszy występ pop duet/zespół, Najlepszy album country, Najlepszy solowy występ country.

