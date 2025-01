Clare Crockett początkowo wiązała swoją przyszłość z aktorstwem. Jej przygoda ze szklanym ekranem nie trwała jednak długo. Zagrała jedynie w filmie "Sunday", który miał swoją telewizyjną premierę w 2002 roku. Irlandka miała jednak szansę zostać gwiazdą popularnego kanału telewizyjnego adresowanego do dzieci - Nickelodeon. Porzuciła karierę, by zostać zakonnicą. Teraz rozpoczął się jej proces kanonizacyjny.

Clare Crockett zrezygnowała z kariery w imię powołania

Clare Crockett już jako nastolatka interesowała się teatrem. Kiedy miała 14 lat, dołączyła do agencji aktorskiej. Jak sama przyznała, była "dzikim dzieckiem" i uwielbiała imprezować. Została prezenterką telewizyjną w Channel 4, ale kiedy jej kariera nabierała tempa i miała otrzymać swój własny format w stacji Nickelodeon, podjęła decyzję, że chce zostać zakonnicą. Powołanie do życia zakonnego miała poczuć w Wielki Piątek 2000 roku. W 2001 roku wstąpiła do klasztoru Sióstr Służebniczek Domu Matki w Hiszpanii, gdzie przyjęła imię Siostra Klara Maria od Trójcy Świętej i Serca Maryi. Początkowo jej nowa droga życiowa nie była łatwa. Jak podaje BBC, Crockett ogłosiła swoim znajomym, że zamierza zostać zakonnicą, trzymając "piwo w jednej ręce i papierosa w drugiej".

Jako zakonnica prowadziła działalność misyjną i ewangelizacyjną. Uczyła również dzieci. Jej motto życiowe brzmiało "wszystko albo nic". Wyjechała na misję do Ekwadoru, gdzie pomagała ofiarom powodzi. Podczas wyjazdu uczyła także muzyki. Kiedy 16 kwietnia 2016 roku grała na gitarze w jednym z domów, budynek się zawalił. Wszystko przez trwające wówczas trzęsienie ziemi. Po kilku godzinach poszukiwań, pod gruzami budynku znaleziono jej ciało. Clare Crockett miała 33 lata.

Clare Crockett może zostać świętą

Clare Crockett była kojarzona z cudami płodności. Ludzie, którzy modlili się o jej wstawiennictwo, przypisywali jej rzekomo również szereg uzdrowień. Już w 2020 roku "The Irish Catholic" nawoływał, żeby ogłosić ją świętą. Proces beatyfikacyjny ruszył jednak dopiero teraz. Jak podaje portal People, 12 stycznia 2025 roku w katedrze Alcala de Henares w Madrycie w Hiszpanii odbyła się specjalna ceremonia otwarcia procesu beatyfikacyjnego Siostry Clare Crockett. "Nigdy w życiu nie pomyśleliśmy, że zostanie zakonnicą, a co dopiero, że zostanie świętą" - powiedziała starsza siostra Crockett - Shauna Gill w rozmowie z BBC News Northern Ireland. "Zawsze była przeznaczona do życia w blasku fleszy" - dodała.

Z kolei podczas ceremonii Biskup Donal McKeown przypomniał, że nie wiadomo, jak długo potrwa proces beatyfikacyjny Clare Crockett. "Aby zostać świętym, trzeba przejść przez cztery kroki, więc to jest pierwszy z nich. Życie Clare zostanie zbadane, zanim będziemy mogli pójść dalej. Nikt nie wie, ile to może potrwać, 10 lat, 20 lat, dwa lata, wszystko zależy od tego, jak szybko sprawy się potoczą" - powiedział, cytowany przez portal Pa media. "Po śmierci stała się sławna" - dodał.

