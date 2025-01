Wendy O. Williams, znana jako charyzmatyczna wokalistka zespołu The Plasmatics, była jedną z najbardziej wpływowych, a zarazem kontrowersyjnych postaci w historii punk rocka. Nikt nie wywoływał takich emocji, jak grupa założona przez Roda Swensona - artystę i menedżera zespołu, który miał kluczowy wpływ na życie i twórczość tej popularnej wokalistki. Spotkali się w latach 70. na przesłuchaniach do programu Kapitana Kinka. "Miała takie nastawienie, że wolałaby być martwa, niż być częścią tego konformistycznego świata. Nie lubiła konsumpcjonizmu, nie lubiła materializmu. (...) Nasza chemia była po prostu niesamowita" - przytacza słowa gwiazdora magazyn "Louder". To właśnie Wendy O. Williams była centralnym elementem zespołu. Dzięki niej The Plasmatics zdobyli sławę, o jakiej nigdy nie marzył żaden inny zespół rockowy.

Ekstrawaganckie stroje i futurystyczne kostiumy. Na scenie pokazy destrukcji

The Plasmatics przyciągnęli uwagę fanów rockowej muzyki kontrowersyjnymi występami. Wendy, znana z ekstrawaganckich strojów i prowokacyjnego zachowania, często wychodziła na scenę topless, malując swoje ciało lub zakładając skąpe, futurystyczne kostiumy. Ich koncerty zdecydowanie różniły się od reszty widowisk w branży muzycznej. To był ogromny pokaz destrukcji - eksplodujące samochody i palące się elementy nagłośnienia, piły łańcuchowe tnące gitary, demolka na scenie i wokół sceny. W wirze niszczenia Wendy czuła się najlepiej. Choć efektowne występy bez dwóch zdań wpływały na odbiór koncertów, to nie da się ukryć, że to właśnie głos i charyzma głównej wokalistki skradały najwięcej uwagi. Ogromną rolę w takim, a nie innym odbiorze zespołu odgrywały też teksty piosenek, najczęściej poruszające tematykę wolności, anarchii i sprzeciwu wobec autorytetów.

Kłopoty z władzami i poważne bójki. "Obudziłem się w kałuży krwi"

The Plasmatics wielokrotnie mieli kłopoty z lokalnymi służbami. Jedno wydarzenie Swenson wspomina szczególnie źle. Po wyprzedanym koncercie w klubie nocnym Palms, rozliczał się z promotorem, gdy nagle jeden z pracowników zespołu powiedział mu, że Wendy została aresztowana. "Kiedy wyszedłem na zewnątrz, zobaczyłem całą falangę policji, a po wewnętrznej stronie kręgu widziałem pół tuzina policjantów na niej i wokół niej" - wspomina Swenson. "Jeden wielki facet klęczał na jej plecach, a jej twarz krwawiła. Pobiegłem i próbowałem ich odciągnąć. Zaciągnęli mnie między dwa samochody i zaczęli bić pałkami policyjnymi. Obudziłem się w kałuży krwi, w drodze do szpitala" - mówił. Swenson dowiedział się później, co spowodowało taką, a nie inną reakcję policji. Wendy Powiedziała mu, że gdy była wsadzana do policyjnej furgonetki, jeden z policjantów sięgnął pod jej koszulkę i zaczął łapać ją za piersi. Ta odwróciła się i uderzyła go pasem.

Wendy O. Williams rozpoczęła solową karierę

Wendy była bardzo ambitna. Chciała nieustannie rozwijać się jako artystka. Ostatecznie doprowadziło ją to do rozpoczęcia solowej kariery. W 1984 roku wydała swój pierwszy album "Wow", który uderzał nieco bardziej w brzmienia heavy metalu. Dzięki temu Williams zdobyła nowe grono fanów. W 1985 roku została nominowana do nagrody Grammy w kategorii "Najlepszy Kobiecy Wokal Rockowy". Wendy próbowała także swoich sił w aktorstwie. Jednym z bardziej kontrowersyjnych filmów, w którym wystąpiła był "Reform School Girls" z 1986 roku.

Ostatnie lata życia Wendy O. Williams

Ambicje Wendy nie były jedynym powodem rozpadu The Plasmatics. "Byliśmy zbyt kontrowersyjni. Mieliśmy miasta, w których nie mogliśmy zagrać, promotorów, którzy nie chcieli nas zatrudnić. Zostaliśmy zdławieni" - wspomina Swenson. Po dziesięcioletnim szaleństwie Wendy i Rod osiedlili się w Connecticut. Rod wykładał na pobliskim uniwersytecie, a Wendy została wolontariuszką w schronisku dla zwierząt. Piosenkarka zaczęła zmagać się z silną depresją, która ostatecznie doprowadziła do samobójstwa w 1988 roku. Miała 48 lat.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:



Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-2222

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111

Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123

Pod tym linkiem znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim.

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

