W niedzielę 5 stycznia Kanye West i jego żona Bianca Censori nie mogli się od siebie odkleić podczas jednej z imprez na Malediwach. Okazja była wyjątkowa, bo ukochana rapera obchodziła 30. urodziny. Para udostępniła w sieci nagranie, na którym widać, jak West nosi swoją żonę na rękach. Na imprezie pojawiła się także jedna z popularnych aktorek.

Bianca Censori skończyła 30 lat. Celebrytka świętowała z ukochanym na Malediwach

Bianca Censori pochodzi z Australii i z wykształcenia jest architektką. Z Kanye Westem poznała się, kiedy podjęła pracę w należącej do rapera marce Yeezy. Na początku 2023 roku media obiegła informacja o ich niespodziewanym ślubie. Chociaż początkowo sądzono, że ceremonia nie była ważna w świetle prawa, to "Daily Mail" dotarł do dokumentów potwierdzających, że w grudniu 2022 roku para wzięła legalny ślub. Censori właśnie skończyła 30 lat i świętowała podczas imprezy na Malediwach. Od początku jej relacji z Westem w mediach głośno jest o kontrowersyjnych strojach celebrytki, które więcej odkrywają, niż zakrywają. Krytykowano także samego Westa za to, że składnia swoją żonę do ubierania w taki sposób, jakby była eksponatem w muzeum sztuki, a nie człowiekiem. Tym razem Censori pokazała się w równie odważnej stylizacji - przylegających leginsach i skromnym topie odsłaniającej biust. W sieci opublikowała nagranie, na którym widać, jak West nosi ją na rękach i tańczy wtulony w jej klatkę piersiową. Para zapomniała się w tańcu w rytm bębnów.

Penelope Cruz szalała na parkiecie z Biancą Censori. Nagranie zniknęło z sieci

Na imprezie Bianci Censori pojawiła się także laureatka Oscara Penelope Cruz. Kanye West opublikował w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać, jak panie otoczone przez innych imprezowiczów wiją się na parkiecie w sali pełnej srebrnych serpentyn i błyszczących balonów wypełnionych helem. Raper jednak bardzo szybko usunął ten materiał. West opublikował w sieci także klip, na którym jego partnerka kąpie się nago. "Wszystkiego najlepszego kochanie" - dodał w opisie.