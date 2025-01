7 stycznia media obiegła informacja o pożarach w Los Angeles. W płomieniach stanęła m.in. zamieszkała przez celebrytów dzielnica Pacifis Palisades. Swoje domy mają tam m.in. Tom Hanks, Bradley Cooper, Adam Sandler, Jennifer Aniston i wiele innych Hollywoodzkich gwiazd. Relację o tym, co dzieje się na miejscu przekazał nam Krzysztof Gojdź, który ma w Stanach Zjednoczonych kilka nieruchomości, a obok Pacifis Palisades jest położona jego rezydencja. Chociaż celebryta przebywa aktualnie w Warszawie, to i tak posiada informacje z pierwszej ręki. "Dotarł ok. 800 m od mojej rezydencji w West Hollywood. Całe Hollywood było zablokowane przez dwie godziny, ale pożar udało się w tym regionie LA jednak ugasić" - powiedział Gojdź. W mediach pojawiają się relacje kolejnych amerykańskich gwiazd, które są poszkodowane przez żywioł.

REKLAMA

Spencer Pratt opublikował przerażające wieści. Dom celebryty stanął w płomieniach

Spencer Pratt to gwiazda amerykańskich reality show. Celebryta występował m.in. w popularnych "Wzgórzach Hollywood", które przed laty emitowano na antenie MTV. Pratt jest w związku z Heidi Montag, z którą spotykał się jeszcze za czasów show. Para ma za sobą kilka poważnych kryzysów, ale nadal jest razem. Ich posiadłość znajdowała się właśnie w Pacifis Palisades. 8 stycznia Pratt opublikował w mediach społecznościowych rozpaczliwą relację, w której poinformował, że wraz z rodziną musiał się ewakuować. Celebryta niedługo potem przekazał, że jego dom już płonie.

Właśnie patrzę na kamerach CCTV, jak mój dom płonie

- oznajmił przerażony na InstaStories.



W dalszych godzinach Pratt udostępnił na TikToku zdjęcia z kamer ochrony, które pokazują jego posiadłość w kłębach dymu i ognia. Gwiazdor wstawił nawet ujęcia z pokoju synów, których łóżeczka zdążyły już spłonąć. "Oglądanie tego (pożaru własnego domu - red.) na żywo będzie mnie na zawsze prześladować" - stwierdził w podpisie.

ZOBACZ TEŻ: Rzeźniczak odniósł się do skandalicznych słów o córce. Ma ważną refleksję

Fani Spencera Pratta nie wierzą w to, co się dzieje. "Nie umiem sobie tego nawet wyobrazić"

W sekcji komentarzy pojawiły się słowa wsparcia od internautów. 'Nigdy nie byłam fanka Spencera i Heidi, ale z całego serca im współczuję", "Nie umiem sobie nawet tego wyobrazić... wszystko, co wybudowaliście, straciliście w przeciągu kilku sekund. Wszystkie rodzinne pamiątki i przedmioty, które były dla was ważne. Jest mi potwornie przykro z powodu wszystkich ludzi, których dotyka ta tragedia", "Tak bardzo mi przykro. Najważniejsze, że jesteście bezpieczni" - czytamy w komentarzach.