Tony Mathews nie żyje. Aktor z serialu "Poirot" zmarł po operacji

Nie żyje brytyjski aktor Tony Mathews. Jak podają brytyjskie media, 81-letni artysta zmarł po operacji, którą ostatnio przeszedł.

Tony Mathews nie żyje. Aktor z serialu 'Poirot' zmarł nagle po operacji; fot. screen youtube.com/Tony Mathews Dies Aged 81 After Surgery: Known for Roles in Inspector Morse, The Bill, and Poirot.