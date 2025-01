Nie żyje aktor z "The Walking Dead". Keller Fornes miał 32 lata

Keller Fornes urodził się w Lubbock w Teksasie 22 kwietnia 1992 r. Przez całe życie interesował się sztuką, boksem oraz aktorstwem. Po studiach przeniósł się do Atlanty, aby rozpocząć karierę filmową. Dzięki talentowi szybko zaczął zdobywać role w znanych produkcjach. Widzowie mogli oglądać go m.in. w serialach "Found", "The Walking Dead" oraz "County Rescue". Informację o śmierci 32-letniego aktora przekazała amerykańska sieć telewizji kablowej - Great American Family, z którą współpracował.

Keller Fornes nie żyje. Poruszające słowa pożegnania. "Był wyjątkową osobą"

W mediach społecznościowych Great American Academy pojawił się post z informacją o śmierci aktora. Wspomniano jego wyjątkowy charakter oraz talent. "Jesteśmy głęboko zasmuceni odejściem Kellera Fornesa. Był wyjątkową osobą i talentem jako aktor, scenarzysta i reżyser, a także piosenkarz i muzyk. Jego energia i entuzjazm podniosły na duchu wszystkich, z którymi pracował w Great American Media oraz obsadę i ekipę 'County Rescue'. Nasze modlitwy są z jego rodziną i wszystkimi, z którymi był blisko" - czytamy we wpisie. Do tej pory nie ujawniono przyczyny śmierci Kellera Fornesa. Ostatnie pożegnanie gwiazdy "The Walking Dead" odbędzie się 11 stycznia w kościele w hrabstwie Erath w Teksasie. Zdjęcia aktora znajdziecie w naszej galerii.

Keller Fornes pożegnany przez przyjaciół i internautów. "Wielka szkoda"

Informacja o śmierci aktora poruszyła branżę filmową. W sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy od jego przyjaciół. "Spotkaliśmy się podczas mojej pracy nad 'County Rescue', był niesamowicie miły i konkretny w swoich słowach. Przesyłam modlitwy za jego przyjaciół i rodzinę" - napisał Colton Dixon. "W naszych sercach. Na zawsze" - dodała Kristin Wollett. Aktora pożegnali także internauci. "Wielka szkoda. Niech spoczywa w pokoju", "To taka przykra wiadomość", "Za wcześnie, zdecydowanie za wcześnie", "Żegnaj" - czytamy w komentarzach.