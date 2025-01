Wpadka gwiazd "Wicked" na Złotych Globach. McCarthy utonęła w falbanach

Złote Globy 2025 już za nami.Na czerwonym dywanie mogliśmy podziwiać wiele gwiazd, które olśniły kreacjami i trudno było od nich oderwać wzrok. Niektórzy celebryci także zaskoczyli, ale modowymi wpadkami. Kto tym razem przesadził?

Gwiazdy "Wicked" nie zachwyciły. Grande i Erivo przekombinowały

Miniony miesiąc zdecydowanie należał do "Wicked". Głośna produkcja przyciągnęła do kin tłumy. Nic więc dziwnego, że produkcja została nominowana do Złotych Globów w czterech różnych kategoriach, choć ostatecznie udało jej się sięgnąć tylko po jedną statuetkę. Na gali nie zabrakło jednak największych gwiazd filmu - Ariany Grande oraz Cynthii Erivo. Obie aktorki nie grały jednak pierwszy skrzypiec, a ich stylizacje budzą mieszane uczucia. Grande zdecydowała się na złoto-beżową sukienkę z cekinową górą i odkrytymi ramionami. Do tego dopasowała długie, białe rękawiczki i perły. Całość niezbyt się ze sobą komponowała, a celebrytka wyglądała niczym wyciągnięta z "piżama party". Niezbyt pozytywnie odebrano również kreację koleżanki z planu Ariany. Cynthia Erivo postawiła na czarno-srebrną suknię w kwiaty z głębokim dekoltem i tajemniczą, kwadratową wstawką w talii. Nie dało się nie zauważyć jej niezwykle długich i kolorowych paznokci. Stylizacja zdecydowanie się nie sprawdziła.

Za dużo falban u Melissy McCarthy. Cate Blanchett nie zachwyciła

Od lat możemy oglądać Melissę McCarthy w głośnych komediach. Aktorka nie mogła ominąć gali Złotych Globów, ale jej kreacja raczej nie zachwyciła, a wręcz zszokowała. Gwiazda wybrała różowy kombinezon, ale peleryna zdecydowanie ją przytłoczyła. To, ile miała na sobie falban, przyprawia o zawrót głowy! Śmiało można tu mówić o wpadce. Cate Blanchett od lat interesuje się modą i stara się w tej kwestii nie szaleć. Decyduje się bowiem na ponowne wykorzystanie stylizacji. Na wydarzeniu pojawiła się w tej samej kreacji, którą mogliśmy zobaczyć u niej na Festiwalu Filmowym w Cannes. Nie robi ona jednak dobrego wrażenia. Złota, taliowana sukienka z pudełkową górą nie wygląda na cenionej aktorce korzystnie.