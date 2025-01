Złote Globy to jedne z najważniejszych nagród w świecie filmu. Nie da się ukryć, że laureaci mają spore szanse na to, by sięgnąć po Oscara. Wydarzenie co roku przyciąga największe gwiazdy, które chętnie pozują na ściance. Tegoroczna gala i wyniki już za nami. Kto tym razem olśnił? Przekonajcie się sami.

Złote Globy 2025. Złota Demi Moore. Selena Gomez promieniała

Demi Moore z przytupem powróciła do świata filmu, a gremium Złotych Globów uznało, że to właśnie ona zasługuje na nagrodę za rolę w "Substancji", która zszokowała i poruszała. Aktorka zdecydowała się na długą, złotą suknię ze srebrną, błyszczącą wstawką, w której wyglądała świetnie. Gwiazda w stylizacji odsłoniła ramiona. Nie zabrakło dodatków takich jak srebrne kolczyki, sporych rozmiarów pierścionek i bransoletka. Jeśli chodzi o fryzurę, Moore postawiła na klasykę - rozpuszczone długie włosy.

Selena Gomez również chętnie pozowała na czerwonym dywanie. Niedawno aktorka zaręczyła się z Bennym Blanco i widać, że promienieje. Na tegorocznej gali aktorka pozowała w klasycznie skrojonej, błękitnej sukni, która tak jak u Moore, odsłaniała jej ramiona. Na niektórych zdjęciach można dostrzec, że Gomez trzyma tren od sukni - był bardzo długi. Uwagę przyciągała także kolia celebrytki. Gwiazda zdecydowała się na upięcie włosów.

Złote Globy 2025. Angelina Jolie olśniła. Zendaya przyciągała wzrok

Angelina Jolie nominowana była w kategorii najlepsza aktorka w filmie dramatycznym za rolę w filmie "Maria Callas". Aktorka, której kilka dni temu udało się w końcu uzyskać rozwód z Bradem Pittem, również postanowiła założyć suknię. Prześwitująca kreacja została wysadzona cekinami. Gwiazda wybrała klasyczne, czarne szpilki, które dopełniały stylizację. Jeśli chodzi o fryzurę, obyło się bez szaleństw - Jolie upięła włosy z przodu. W jej przypadku biżuteria nie grała głównej roli - miała pierścionki i kilka kolczyków. U jej boku pojawiła się córka - Zahara.

Na gali nie zabrakło Zendayi, która od kilku lat jest niezwykle rozchwytywaną aktorką - w ostatnich latach widzieliśmy ją w "Challengers", "Diunie" oraz "Spider-Manie". Aktorka na wydarzenie założyła również długą suknię i zdaje się, że wiele gwiazd zdecydowało się odsłonić ramiona. Celebrytka przyciągała uwagę w musztardowej kreacji od znanego projektanta. Szpilki dopasowała kolorem do kreacji, Nie brakowało kolii i pierścionka, na które patrzą media, snując, że Zendaya zaręczyła się z Tomem Hollandem. Gwiazda spięła włosy i wyglądała świetnie.