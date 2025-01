Nie żyje były mąż Aubrey Plazy. Znany reżyser i scenarzysta miał 47 lat

Jeff Beana, były mąż popularnej aktorki Aubrey Plazy, był znanym reżyserem. Fani kina z pewnością mieli okazję obejrzeć kilka z jego produkcji, w tym najpopularniejsze - "Life After Beth i "The Little Hours". 4 stycznia media obiegła informacja o jego śmierci. Portal TMZ powołując się na działające na miejscu organy przekazał, że Jeff Bean miał popełnić samobójstwo.

Jeff Beana został znaleziony w swoim domu

Ciało scenarzysty miał odkryć jego asystent w domu w Los Angeles około godz. 10.30 czasu lokalnego w piątek, 3 stycznia. Jeff Baena został uznany za zmarłego na miejscu zdarzenia. Portal skontaktował się z przedstawicielami Aubrey, ale jak do tej pory nie otrzymano żadnej wiadomości zwrotnej. Aktorka i reżyser poznali się w 2011 roku. Przez lata spotykali się w tajemnicy. W 2021 roku ogłosili, że stanęli na ślubnym kobiercu. Fani o tej informacji dowiedzieli się nieco wcześniej, kiedy Aubrey w jednym z postów nazwała ukochanego swoim mężem. "Jestem dumna z mojego kochanego męża za wymyślenie kolejnego filmu, który zabierze nas do Włoch" - pisała.

