Jennifer Aniston tak dba o formę. To "zmieniło jej ciało"

Rozpoczęcie nowego roku to dla wielu czas wdrożenia powziętych w sylwestra postanowień. Gwiazdy już chwalą się zdjęciami z siłowni i ujawniają, że już od pierwszych dni 2025 roku nie próżnują. Zdjęciem z sali treningowej właśnie pochwalił się ukochany Roxie Węgiel, który w ostatnim czasie przeszedł spektakularną metamorfozę i zrzucił aż 40 kilogramów. Jak sam podkreślił, zmotywowała go do tego ukochana, która regularnie dba o zdrową sylwetkę. Wśród zagranicznych gwiazd niedoścignionym wzorem idealnej sylwetki jest znana z serialu "Przyjaciele" Jennifer Aniston. W najnowszym wywiadzie zdradziła, co jest sekretem jej idealnej figury.

REKLAMA

Zobacz wideo Jessica Ziółek o presji wyglądu, kiedy się jest kobietą piłkarza. "Lepiej jest się pochwalić kimś, kto dobrze wygląda, a nie jest zaniedbany"

Jennifer Aniston codziennie rano wypija tajemniczą miksturę. "To naprawdę pyszne"

Jennifer Aniston już od lat stawia swoje zdrowie na pierwszym miejscu i regularnie dba o aktywność fizyczną. Gwiazda "Przyjaciół" jeszcze od czasów emisji show podziwiana jest za szczupłą sylwetkę. W najnowszym wywiadzie z magazynem "People" 55-letnia aktorka wyjawiła, że każdego ranka pije tajemniczą miksturę składającą się z popularnego na amerykańskim rynku sproszkowanego suplementu z siary bydlęcej, pochodzącego od krów karmionych ekologiczną trawą, który ma za zadanie wspierać zdrowie jelit, wzmacniać odporność i zwiększać blask skóry. Proszek miesza z wodą i wyciśniętym sokiem z cytryny i całość wypija codziennie na czczo. W zimniejsze miesiące roku do wody dodaje rozgrzewające składniki.

Zaparzam małą łyżeczkę imbiru, który jest dobry dla trawienia i układu odpornościowego, a następnie dodaje odrobinę miodu manuka. To takie pyszne na ciepło

- podkreśliła aktorka.

ZOBACZ TEŻ: Sandra Kubicka nie ma lekko na początku roku. Zdradziła, co dzieje się w jej życiu

Jennifer Aniston jest zwolenniczką konkretnego typu treningu. "On mnie nie przeraża"

Jennifer Aniston regularnie trenuje. Aktorka jest przeciwniczką twierdzenia, że na siłowni trzeba wylać siódme poty, aby zobaczyć jakiekolwiek efekty. Sama jest zwolenniczką fitnessu o niskim wpływie. Co to właściwie znaczy? Ćwiczenia o niskim wpływie to wszystkie te, które nie wiążą się z dużym obciążeniem mięśni i stawów podczas ćwiczeń, czyli m.in. joga, pilates czy pływanie. "Możesz naprawdę cieszyć się treningiem. Nie nadwyrężając swojego ciała i zauważyć jego niesamowitą przemianę. Ze wszystkich typów treningów, jakie wypróbowałam na przestrzeni lat, właśnie ten zmienił moje ciało bardziej niż jakikolwiek inny i jest to naprawdę przyjemny trening, który mnie nie przeraża" - podkreśliła aktorka.