George Michael był wybitnym muzykiem, który wylansował dziesiątki przebojów - zarówno z Wham!, jak i jako solowy wykonawca. "Wake Me Up Before You Go-Go", "Freedom" czy "Careless Whisper" wszyscy kojarzą do dziś. George Michael jest także autorem "Last Christmas", który stał się jednym z największych świątecznych przebojów. W Boże Narodzenie 2016 roku media obiegła bardzo smutna wiadomość o śmierci artysty.

REKLAMA

Zobacz wideo Wyznała nam, co robi w Boże Narodzenie

Grób George'a Michaela do dziś jest bardzo zadbany

George Michael zmarł w swojej posiadłości mieszczącej się w Goring-on-Thames w hrabstwie Oxfordshire. Okoliczności śmierci muzyka dość długo pozostawały niejasne. Ostatecznie ustalono, że zmarł on z przyczyn naturalnych, spowodowanych problemami zdrowotnymi takimi jak kardiomiopatia rozstrzeniowa z zapaleniem mięśnia sercowego oraz stłuszczenie wątroby. Ustalanie przyczyn śmierci sprawiło, że pogrzeb George'a Michaela mógł odbyć się dopiero 29 marca 2017 roku. Muzyk został pochowany w Highgate Cemetery w Londynie.

W tym roku, osiem lat po śmierci George'a Michaela, na jego grób wybrała się dziennikarka Świata Gwiazd. Jak zwróciła uwagę, widać, że ktoś cały czas dba o pomnik, na którym pozostawiono kwiaty. Co więcej, na miejscu znalazła również poruszający szczegół - świeżą czerwoną różę. Wynika z tego, że ktoś odwiedził grób muzyka przed samym świętami. Obok George'a Michaela spoczywają także jego bliscy - matka oraz siostra, która zmarła 25 grudnia 2019 roku, dokładnie trzy lata po jego śmierci.

CZYTAJ TEŻ: Fanki mdlały na jego widok, piosenki stawały się przebojami. Używki niszczyły życie George'a Michaela

Zagrała w teledysku do "Last Christmas". Do dziś jest modelką

Teledysk do piosenki "Last Christmas" ukazał się w 1984 roku. Oczy całego świata zwrócone były wówczas na Kathy Hill, która w klipie złamała serce artyście. Hill, która obecnie ma 68 lat, do dziś jest aktywna zawodowo i pracuje jako modelka. Jakiś czas temu w rozmowie z "The Mirror", wspominała pracę nad kultowym teledyskiem. - To była świetna zabawa i coś naprawdę naturalnego. Było po prostu w sam raz. Nie było ustawione - to po prostu grupa przyjaciół, którzy dobrze się bawią. To jest magia - powiedziała.