Cristiano Ronaldo ma piątkę dzieci: Cristiano Juniora, bliźnięta Evę i Mateo, Alanę Martinę oraz Bellę Esmeraldę. Najmłodsza córka piłkarza oraz jego partnerki Georginy Rodriguez przyszła na świat w kwietniu 2022 r. Porodu nie przeżył jej bliźniak, Angelo. - Nigdy wcześniej w jednym momencie nie czułem się szczęśliwy i smutny zarazem. Trudno to wyjaśnić. Nie wiesz tak naprawdę, czy płaczesz, czy się uśmiechasz. Nie wiesz, co robić i jak na to reagować - wspominał piłkarz w rozmowie z Piersem Morganem. Teraz Ronaldo pochwalił się najmłodszą pociechą.

Cristiano Ronaldo na zdjęciu z córką. Fani zachwyceni

Cristiano Ronaldo opublikował na swoim instagramowym profilu zdjęcie z najmłodszą córką - Bellą Esmeraldą. Na zamieszczonym kadrze widać piłkarza i jego pociechę, którzy spędzają czas w domowym zaciszu. "Bom dia [dzień dobry - przyp.red.]" - czytamy w opisie fotografii. Ronaldo nie musiał długo czekać na odzew zachwyconych internautów, którzy ruszyli z komentarzami. "Bella Esmeralda to prawdziwa księżniczka", "Podobna do taty", "Śliczna dziewczynka", "Rodzina jest najważniejsza", "Twoja córka jest najsłodsza" - czytamy pod postem. Chcecie zobaczyć omawianą fotografię? Zajrzyjcie do naszej galerii zdjęć.

Cristiano Ronaldo szczerze o rodzinie. "Wszystko się zmienia"

Cristiano Ronaldo nigdy nie ukrywał tego, że rodzina jest dla niego najważniejsza. W jednym z wywiadów piłkarz ujawnił, ile chciałby mieć dzieci. - Chciałbym mieć siedmioro dzieci i tyle samo Złotych Piłek - powiedział w programie "Good Morning Britain". Dodał, że przebywanie z rodziną pomaga mu w zrozumieniu pewnych sytuacji, które zdarzają się w jego sportowej karierze. - Czasami jestem rozczarowany tym, co wydarzyło się na boisku. Prowadzę dialog sam ze sobą i mówię: Możesz robić to lepiej. Ale kiedy przyjeżdżam do domu, spotykam się z rodziną, przyjaciółmi, wszystko się zmienia. Mam inny punkt odniesienia - skwitował Cristiano Ronaldo w wywiadzie.