Fryzura Donalda Trumpa od dawna przyciąga uwagę i wywołuje niemałe poruszenie w mediach. Zresztą nie tylko ona, bo równie płomienna dyskusja toczy się na temat karnacji prezydenta Stanów Zjednoczonych. Sugerowano, że pomarańczowy odcień skóry Trump zawdzięcza częstym wizytom w solarium, a jego nieustannie zmieniające kolor włosy są farbowane. Polityk był też wielokrotnie podejrzewany o zagęszczanie włosów np. za pomocą tupecika czy peruki, ale sam zainteresowany zdążył się już wypowiedzieć na ten temat i stanowczo zaprzeczył. Trump znowu zszokował. Tym razem przyłapano go w mniej formalnym wydaniu z włosami zaczesanymi do tyłu. W takiej wersji mamy rzadko okazję go oglądać.

Donald Trump zaskoczył nową fryzurą. "Wygląda jak gwiazda rocka"

Tym razem Donald Trump został przyłapany w jednym z hoteli. Przebywał w Trump International Golf Club w Palm Beach na Florydzie. Prezydent miał na sobie granatowe spodnie i białą bluzkę polo. W dłoniach trzymał słynną czerwoną czapkę. Nagranie pojawiło się na platformie X i wywołało ogromne poruszenie za sprawą zaczesanych do tyłu włosów polityka. Na co dzień włosy Trumpa są zazwyczaj zaczesane na czoło. Wideo natychmiast stało się viralem, a internauci prześcigają się w komentarzach. "Stracił aurę, to już koniec", "A mi się mega podoba", "Wygląda jak gwiazda rocka. Jak dla mnie świetnie" - czytamy. Jak zwróciły uwagę zagraniczne media, prezydent nie zafundował sobie nagłej metamorfozy, ale jest to jego fryzura "pod czapkę". Biorąc pod uwagę, że na nagraniu miał w dłoniach ten element ubioru, jest to więcej niż pewne. Jak sądzicie, pasuje mu?

Donald Trump był kiedyś brunetem. Prezydent USA mógł pochwalić się gęstą fryzurą

Donald Trump na początku swojej medialnej kariery miał zupełnie inny kolor włosów. Był wówczas brunetem i mógł się pochwalić całkiem gęstą czupryną. Dopiero z biegiem lat, kiedy zaczął siwiec, miał zdecydować się na farbowanie włosów. "Kolor włosów Trumpa może być bardzo zróżnicowany, od ciemnego blondu przez jasny blond do jasnopomarańczowego, w zależności od tego, jak długo fryzjer będzie w stanie zmusić go do siedzenia w bezruchu i pozwolić, aby farba zadziałała" - informował portal PageSix.