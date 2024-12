Arnolda Schwarzeneggera nie trzeba nikomu przedstawiać. Aktor zdobył popularność m.in. dzięki kultowej roli w serii filmów o Terminatorze. Jest także kojarzony z wizerunkiem umięśnionego mężczyzny, ponieważ siedmiokrotnie wygrywał zawody kulturystyczne Mr. Olympia. Właśnie dlatego tak wiele osób nie ukrywało zaskoczenia po zobaczeniu jego najnowszych zdjęć, na których paradował w Nowym Jorku w siwej brodzie oraz włosach. Aktor wyjaśnił, co jest powodem tak dużej metamorfozy.

Arnold Schwarzenegger jak św. Mikołaj. Wszystko przez nową rolę w filmie

Jak się okazuje, Arnold Schwarzenegger zmienił wizerunek ze względu na nowe wyzwanie, czyli rolę w filmie "The Man with the Bag" w reżyserii Adama Shankmana. Aktor prawdopodobnie wcieli się w produkcji w świętego Mikołaja. O wszystkim poinformował na swoim instagramowym profilu. "Święty Mikołaj nadchodzi! To niesamowite pracować przy filmie 'The Man with the Bag' razem z Alanem Ritchsonsem. Nasz reżyser, Adam Shankman, to jeden z najzabawniejszych reżyserów, z jakimi miałem okazję współpracować. Nowy Jork to wspaniałe miejsce do działania, a współpraca z Amazon MGM Studios to czysta przyjemność. Nie mogę się doczekać, aż podzielę się z wami tą całą świąteczną magią!" - czytamy na jego profilu. Z opisu opublikowanego przez produkcję wynika, że film będzie opowiadać historię świętego Mikołaja, który spróbuje odzyskać skradzioną, magiczną torbę. Pomoże mu w tym były przestępca. Omawiane zdjęcie aktora znajdziecie w galerii zdjęć.

Fani zachwyceni metamorfozą Arnolda Schwarzeneggera. "Niezły z niego Mikołaj"

Pod postem Arnolda Schwarzeneggera zaroiło się od komentarzy zaciekawionych fanów. Nie da się ukryć, że nowy wizerunek aktora przypadł im do gustu. "Zaczynam wierzyć w to, że święty Mikołaj istnieje", "Ale broda. Poproszę o porady, jak taką zapuścić", "Niezły z niego Mikołaj. Czekam na film", "Arnold, odłóż ciasteczka", "Na takiego św. Mikołaja czekaliśmy" - czytamy w komentarzach.