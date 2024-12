Czarne chmury wiszą nad Jayem-Z. Od jakiegoś czasu rapera wiąże się z głośną aferą Diddy'ego, a zaledwie kilka dni temu media dobiegła kolejna niepokojąca informacja na temat męża Beyonce. Przypomnijmy, że Jay-Z został oskarżony o gwałt na 13-latce. Teraz oliwy do ognia dolał domniemany nieślubny syn rapera.

Jay-Z ma nieślubnego syna? Rymir Satterthwaite nie poddaje się i nadal walczy o przeprowadzenie testów DNA

32-letni Rymir Satterthwaite od ponad dekady walczy o udowodnienie, że jest nieślubnym synem Jaya-Z. Od rapera domaga się przeprowadzenia testów DNA. Przypomnijmy, że w maju 2023 roku Satterthwaite złożył apelację do Sądu Najwyższego, licząc na to, że wymusi na 55-latku wykonanie testu genetycznego. Dodatkowo, w listopadzie tego samego roku złożył pozew przeciwko instytucjom sądowym stanu New Jersey. Zarzucił im naruszenie konstytucyjnych praw Satterthwaite'a, jego zmarłej matki Wandy oraz opiekunki dr Lillie Coley, w tym zatajanie akt sprawy i utrudnianie postępowań. Jaya-Z oskarża natomiast o to, że ten wykorzystuje luki prawne, aby zetknięcia się z prawdą.

Według Rymira jego zmarła matka Wanda, która miała romans z Jayem-Z, nigdy nie przekonała go do wykonania testu na ojcostwo. W efekcie ojcem chłopca uznano Roberta Gravesa, byłego chłopaka jego matki. Sama miała być wówczas przekonana, że tak naprawdę ojcem jej dziecka jest Jay-Z. Mężczyzna podający się za syna rapera ponownie publicznie zabrał głos po tym, gdy na światło dziennie wyszły oskarżenia o gwałt. W rozmowie z "Daily Mail" stwierdził, że jego matka miała mieć 16 lat, gdy rzekomo zaszła z Jayem-Z w ciążę. - Przez lata szukałem wyjaśnienia co do mojej tożsamości. Tu nie chodzi o chciwość czy spektakl – chodzi o odkrycie prawdy i upewnienie się, że wszystkie strony zostaną pociągnięte do odpowiedzialności - przekazał Rymir Satterthwaite.

Teściowa zareagowała na oskarżenia wobec Jaya-Z. W sieci zawrzało

Tuż po tym jak Jay-Z został oskarżony o gwałt na 13-latce, w sieci pojawiło się oświadczenie rapera. Zaprzeczył w nim wszystkim oskarżeniom, twierdząc, że są one odrażające. W odpowiedzi, fani rapera wyrazili swoje oburzenie w sieci i skrytykowali jego postawę. W międzyczasie sprawą zainteresowała się teściowa Jaya-Z, Tina Knowles, która polubiła post ABC 7 Chicago News o tym, że raper został oskarżony o gwałt. To wzbudziło falę spekulacji wśród internautów, którzy zastanawiali się, czy to zwykły przypadek, czy może kobieta wie coś więcej na ten temat. Niektórzy twierdzą jednak, że 70-letnia Knowles mogła to zrobić zupełnie przypadkiem.