Paraliż sklepu w Paryżu. Wszystko przez Angelinę Jolie i jej zakupy

Angelina Jolie ma ostatnio naprawdę sporo na głowie. Gwiazda z hukiem powróciła do świata kina. Film "Maria", w którym aktorka gra główną rolę, zbiera mnóstwo pozytywnych recenzji. W przerwie od konferencji, medialnych wydarzeń i ścianek Jolie postanowiła wybrać się do jednego z paryskich sklepów. Jej obecność wywołała niemałe zamieszanie.

Dla Angeliny Jolie zamknięto sklep w Paryżu. Gwiazda spokojnie mogła zrobić zakupy

Trzeba przyznać, że niewiele osób może liczyć na takie traktowanie jak ikona Hollywood. Angelina Jolie weszła do sklepu i zniknęła między półkami aż na dwie godziny. Na ten czas miejsce całkowicie zamknięto, a okna zasłonięto. Zadowolona z zakupów Jolie opuściła budynek pod ostrzałem fotoreporterów. Aktorka miała na sobie czarny luźny sweter. Jedno ramię opuściła na dół. Na jej szyi kołysał się minimalistyczny złoty naszyjnik. Do tego gwiazda założyła czarne, szerokie spodnie. Wyglądała naprawdę szykownie. W drodze do samochodu poświęciła kilka chwil swoim fanom, którzy otoczyli ją ze wszystkich stron. Były autografy, były zdjęcia i mnóstwo uśmiechu. Spójrzcie sami.

Powrót do show-biznesu był dla Angeliny Jolie wyjątkowo trudny

W wywiadzie z "Vanity Fair" aktorka zdradziła, że wcale jej się nie spieszyło do powrotu na wielki ekran. "Chciałam spędzić więcej czasu z dziećmi, w domu, potrzebowały mnie". Teraz jednak Jolie czuje się gotowa, by wrócić do pracy. "Dzieci stają się już bardziej samodzielne. Mniej mnie potrzebują, więc mogę wyjeżdżać na dłuższe okresy" - mówiła. Jej najstarszy syn, Maddox Chivan Jolie-Pitt, ma 23 lata, a najmłodsze dzieci, bliźniaki Vivienne Marcheline Jolie i Knox Léon Jolie-Pitt, mają po 16 lat. "To nowy rozdział w naszym życiu. Jestem bardzo podekscytowana, widząc, jak każdego dnia coraz bardziej odnajdują siebie i swoją drogę" - dodała. W tym samym wywiadzie Jolie została zapytana o formalizację rozwodu z Pittem. Aktorka nie chciała jednak udzielić żadnej odpowiedzi na ten temat.