Luigi Mangione zabił, ale wyjdzie na wolność? Kim Kardashian może mu w tym pomóc

Kim Kardashian nie trzeba nikomu przedstawiać. Nie da się ukryć, że córka Kris Jenner robi wielkie zamieszanie tam, gdzie się pojawia. Celebrytka jakiś czas temu postanowiła spełnić marzenie o zostaniu prawniczką. Chciała pójść w ślady swojego ojca Roberta Kardashiana, który był sławnym adwokatem. Teraz fani są zdania, że Kim może w końcu wykorzystać swoje umiejętności.

Kim Kardashian będzie bronić osobę oskarżoną o morderstwo? Fani apelują

Niedawno w Stanach Zjednoczonych zrobiło się głośno na temat morderstwa Briana Thompsona, dyrektora UnitedHealthcare. Podejrzanym o zabójstwo 50-letniego dyrektora jest 26-letni Luigi Mangione. Mężczyzna został zatrzymany 9 grudnia w restauracji McDonald's w Pensylwanii. - Obywatel Pensylwanii rozpoznał podejrzanego i poinformował lokalną policję - przekazał komisarz nowojorskiej policji Joseph Kenny. Mangione miał przy sobie pistolet i manifest wymierzony w firmy, które zajmują się opieką zdrowotną. Sytuacja wywołała skrajne emocje wśród internautów. Niektórzy z nich są przekonani, że prawniczką podejrzanego powinna zostać Kim Kardashian. "Proszę, niech ktoś skontaktuje się z Kim Kardashian i powie jej, żeby chroniła Luigiego Mangione, bo on nie może trafić do więzienia" , "Kim powinna go bronić! Ależ to byłaby głośna sprawa", "Sprawa godna Kim Kardashian" - czytamy w sieci.

Kim jest Luigi Mangione?

26-letni Luigi Mangione usłyszał w sumie pięć zarzutów. Wśród nich pojawiły się: zabójstwo Briana Thompsona, posiadanie broni oraz fałszowanie dokumentów tożsamości. Śledczy przekazali, że atak był "z góry zaplanowany i dokładnie ukierunkowany". 26-latek przebywa obecnie w areszcie. Rodzina mężczyzny nie kryła szoku. Wydała oświadczenie. "Nasza rodzina jest zszokowana i zdruzgotana aresztowaniem Luigiego. Ofiarujemy nasze modlitwy rodzinie Briana Thompsona i prosimy ludzi o modlitwę za wszystkich, których to dotyczy" - przekazał w mediach społecznościowych kuzyn podejrzanego, Nino Mangione.