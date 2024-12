Nowe zdjęcia Demi Moore zszokowały wszystkich. Tak teraz wygląda

62-letnia Demi Moore od lat korzysta z dobrodziejstw medycyny estetycznej, choć nie mówi o tym wprost. Lista operacji i zabiegów odmładzających, jakim poddała się gwiazda, zdaje się być długa. Aktorka nie zamierza jednak bezczynnie patrzeć na swój wygląd przez pryzmat wieku i regularnie funduje sobie upiększające rytuały. Ostatnio wzięła udział w gali, a na czerwonym dywanie prezentowała się, jakby nagle czas cofnął się o 30 lat.

Demi Moore tak młoda, że prześcignie Ibisza. Tym razem już przesadziła?

Aktorka dodała na Instagramie zdjęcia z ostatniego wypadu na czerwony dywan. Pojechała do San Francisco, by wziąć udział w rozdaniu nagród SFFILM. Postawiła na podkreślającą sylwetkę, długą, czarną suknię z głębokim dekoltem i kurtkę ramoneskę w tym samym kolorze. Do tego rozpuściła długie włosy i dobrała srebrną biżuterię. Uwagę internautów przykuł nowy, wyraźnie młodszy wizerunek aktorki. Patrząc na zdjęcia, niemożliwe jest rozpoznanie, ile naprawdę ma lat. "Musiała znaleźć fontannę młodości!", "Odwracasz starzenie się! Wyglądasz niesamowicie!", "Z każdym dniem wyglądasz coraz lepiej", "Temu, kto wykonał tę pracę, należy się nagroda", "Najlepszy chirurg na świecie", "Najwyraźniej bierze Substancję!" - czytamy w komentarzach na profilu gwiazdy. Ostatni z nich odnosi się do najnowszego filmu z Demi Moore w roli głównej "Substancja", gdzie bohaterka przyjmuje cudownie odmładzający środek. Choć większość była zachwycona wyglądem aktorki, niektórzy zwrócili uwagę, że być może przesadziła z częstotliwością zabiegów na twarz. "Uwielbiam cię, ale dość tych wypełniaczy. Dlaczego każda celebrytka pada ofiarą efektu Kardashianki?".

To zdjęcie nawet nie jest prawdziwe. Po prostu przestań, bądź kochaną babcią, którą jesteś. To pragnienie młodości jest straszne

- napisali internetowi krytycy.

Demi Moore w przeszłości budziła kontrowersje. Na jednym z pokazów jej nie poznali

To nie pierwszy raz, kiedy aktorka zdaje się wyglądać inaczej niż zwykle. Głośno było o jej występie na Paris Fashion Week w 2021 roku. Moore zadebiutowała wtedy na wybiegu, otwierając jeden z pokazów mody. Wówczas uwagi fanów nie przykuł jej strój, a wygląd. Niektórzy wprost komentowali, zadając retoryczne pytanie "co się stało z twarzą Demi Moore?", inni jej nie poznali. Internauci zastanawiali się, czy to efekt nieudanego zabiegu chirurgicznego, czy makijażu.