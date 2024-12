Zwykło się mówić, że królową świąt jest Mariah Carey, której przebój "All I Want For Christmas Is You" co roku robi furorę na światowych listach przebojów. Świątecznych hitów jest jednak znacznie więcej. Wśród nich jest "Wonderful Dream (Holidays Are Coming)", który nagrała Melanie Thornton. Amerykańska gwiazda nie dożyła jednak olbrzymiego sukcesu tej piosenki.

"Wonderful Dream" to międzynarodowy hit. Powstało setki coverów tego świątecznego przeboju

"Wonderful Dream" znany jest także w polskiej wersji językowej, "Coraz bliżej święta". Wszystko za sprawą reklamy Coca-Coli, która stała się światowym fenomenem i na trwałe wpisała się w świąteczny krajobraz. To właśnie na zamówienie znanego koncernu Thornton nagrała tę piosenkę. Do tej pory hit doczekał się setek coverów. W Polsce swoje wersje tej piosenki przygotowały m.in. Kasia Kowalska, Margaret, Cleo, Katarzyna Nosowska i Ania Szarmach.

Melanie Thornton zginęła w lotniczej katastrofie

Za tą świąteczną piosenką kryje się jednak także prawdziwa tragedia jej wykonawczyni. Melanie Thornton zginęła w katastrofie lotniczej w 2001 roku. Samolot Crossair 3597, którym leciała, rozbił się pod Zurychem. Z późniejszych doniesień medialnych wiadomo, że maszyna miała zahaczyć o czubki drzew w momencie podchodzenia do lądowania. Katastrofa nastąpiła zaledwie kilka kilometrów od pasa startowego. Śmierć na miejscu poniosły 24 osoby, w tym także Thornton. Piosenkarka miała wówczas 34 lata. Do Zurychu leciała z Berlina, gdzie odbył się jej koncert promujący trasę "Ready to Fly". Gwiazda została pochowana na cmentarzu Mount Pleasant Memorial Gardens w Mount Pleasant, w Karolinie Południowej.

Przeprowadzone po katastrofie śledztwo wykazało szereg uchybień ze strony pilota samolotu. Służby wykazały, że kierujący maszyną nie sprawdzał wskazań wysokości i odległości. Potwierdzono także, że pilot nie zdał egzaminów z nawigacji.