Aktor Alexander Westwood zasłynął z takich seriali jak "Sex education", "Doctors" oraz "Red Moon". Ma 24 lata, a w ciągu całego życia dopuścił się aż 26 przestępstw na tle seksualnym - uznał sąd w Wielkiej Brytanii. Proces zakończył się 10 grudnia. Ofiarami gwiazdy znanych seriali miały być m.in. początkujące aktorki i dzieci. Te ostatnie mężczyzna miał wykorzystywać, kiedy sam był jeszcze dzieckiem. Poniesie za to odpowiedzialność ze względu na to, że przepisy w Wielkiej Brytanii przewidują odpowiedzialność karną dla osób od dziesiątego roku życia (prawo chroni jedynie młodsze dzieci). Westwood odpowie więc za obrzydliwe czyny, jakich dopuścił się od tamtego momentu życia. Lista jest długa.

Alexander Westwood uznany za winnego. Szczegóły jego przestępstw przerażają

Zeznania świadków ujawniły odrażające praktyki, jakim Alexander miał poddawać swoich podopiecznych. Aktor, który zdobywał doświadczenie u takich gigantów jak Netflix i BBC, w pewnym momencie zaczął sam prowadzić zajęcia teatralne. Ofiary opowiedziały, że podczas zajęć, których był gospodarzem, zmuszał uczniów do czytania sztuki Szekspira nago, stojąc przed innymi uczniami. Brał też udział w nagich scenkach, do których kazał innym się rozbierać. Nagrał także jedną z aspirujących aktorek bez ubrań. Dziewczyna miała być molestowana seksualnie i kiedy zaczęła opuszczać zajęcia, Westwood próbował wystawić jej rodzinie rachunek za lekcje na 18 tys. funtów. Anulował go, kiedy wyszło na jaw, że jest oskarżony.

Ofiary Alexandra Westwooda zgłosiły się po wielu latach. Odpowie za czyny z dzieciństwa

W trakcie procesu ustalono także wiele innych przestępstw. Westwood miał dopuścić się m.in. gwałtu na nastoletniej aktorce, molestowania chłopca i innej dziewczyny "przy wielu okazjach". Jednej z dziewcząt kazał pić własny mocz. Inna początkująca aktorka miała być zmuszana do odgrywania niestosownych scen nago.

Westwood jest aktorem. Jest więc ekstremalnym manipulatorem

- powiedział w sądzie Andrew Wallace, oskarżyciel i kontynuował: "Wszystkie te zarzuty mają wspólny wątek, niewłaściwego dotykania i agresywnego zachowania. Dziesięć aktów oskarżenia dotyczy dziewczynki. Pierwszy zarzut przypada na datę jego dziesiątych urodzin, tylko dlatego, że przed tym wiekiem przestępstwo nie istnieje". Sąd uznał Westwooda za winnego wszystkich 26 zarzucanych mu czynów. Nadmienił jednak, że konkretny wyrok w tej sprawie zapadnie w lutym 2025 roku.

Potrzebujesz pomocy?

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatek między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD). Jeżeli jesteś ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc np. do Poradni Telefonicznej "Niebieska Linia" - 22 668 70 00 (7 dni w tygodniu, w godzinach 8-20) lub na całodobowy telefon interwencyjny Centrum Praw Kobiet - 600 070 717.