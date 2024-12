Tak Jill Biden przystroiła OSTATNI RAZ Biały Dom na święta. Dolarsowo?

Jill Biden po raz ostatni udekorowała Biały Dom. "Święta zawsze zajmowały szczególne miejsce w moim sercu i z każdym rokiem uwielbiałam otwierać drzwi Domu coraz szerzej, kontynuując ducha dobrej woli i wdzięczności" - pisała na Instagramie. Na jakie dekoracje postawiła w tym roku?

Jill Biden przeszła samą siebie. Spójrzcie na tę gwiazdę

Już na samym wejściu w oczy rzuca się ogromna gwiazda, która jest podświetlana przez kilka reflektorów. Przy kolumnach ustawione są żywe choinki przybrane w jednokolorowe światełka. Każda część Domu przybrana jest w zupełnie innym stylu. Na samym początku opublikowanego nagrania widzimy głównie złote elementy. Jest złota choinka, są złote bombki i jasne światełka wplecione w gałązki drzewka. W kolejnych pomieszczeniach dominuje srebro i czerwień. Jeden z korytarzy przystrojony jest dzwonkami, które umieszczono na łukach zrobionych z gałęzi świątecznego drzewa. W innej sali ustawiono rzędy choinek, które są dopełnieniem iglastych łuków. Głównym motywem był pokój. Z sufitu niektórych pomieszczeń zwisają białe gołębice. Z kolei w drzewka wpleciono ozdoby z napisem "Peace". Nie brakuje też prezentów i innych świątecznych dekoracji. Zobaczcie sami! Nagranie znajdziecie na końcu artykułu.

Niepokojące wieści o Melanii Trump. Nie przeprowadzi się do Białego Domu?

Wygląda na to, że Melania nie zamierza wracać z mężem do Białego Domu. CNN podało, że podczas drugiej kadencji Trumpa trudno będzie znaleźć ją w Waszyngtonie. Z kolei portal Independent twierdzi, że pierwsza dama będzie spędzać większość czasu w Nowym Jorku, gdzie studiuje 18-letni Barron. Od czasu do czasu ma pojawiać się także Palm Beach na Florydzie. To jednak nie wszystko. Melanii zabrakło nawet na tradycyjnym spotkaniu prezydenta-elekta i urzędującego prezydenta, podczas którego rozmawiają też pierwsze damy. Wygląda na to, że Melania nie cieszy się z powrotu do swojej poprzedniej roli.