Suri Cruise, córka Katie Holmes i Toma Cruise’a, od momentu narodzin stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych dzieci na świecie. Z początku wychowywana była w blasku fleszy, a prasa śledziła każdy krok jej rodziców. Dziś dziewczyna ma 18 lat, a świat obiegła pogłoska jakoby otrzymała od ojca miliony dolarów w funduszu powierniczym, który wreszcie z ukończeniem pełnoletności może zrealizować. Katie Holmes ma jednak na ten temat inne zdanie.

Tom Cruise podarował córce miliony dolarów? Katie Holmes zabrała głos

Tom Cruise jako jeden z najwyżej opłacanych aktorów Hollywood przez lata zarobił ogromne sumy na swoich filmach, zwłaszcza w serii "Mission: Impossible" i "Top Gun". Jego majątek jest szacowany na setki milionów dolarów. Czyżby chciał podzielić się z córką? Katie Holmes ma na ten temat zupełnie inne zdanie. Stanowczo zaprzeczyła, aby Suri otrzymała miliony w funduszu powierniczym po swoich 18. urodzinach i że ona sama ma z tego korzyści. Aktorka udostępniła screen z portalu Daily Mail w mediach społecznościowych i podpisała post krótkim "Dość". Na zdjęciu odniosła się do nagłówka "Suri Cruise milionerką! Fundusz powierniczy Toma Cruise'a 'zadziałał', a mama Katie Holmes też jeden dla siebie".

Totalne kłamstwo. Możecie przestać zmyślać

- napisała Holmes na Instagramie.

Katie Holmes uciekła z córką od Toma Cruise'a lata temu

Wygląda na to, że aktorka nie przyjęła żadnych pieniędzy od byłego męża. Trudno się dziwić, ponieważ nie jest tajemnicą, że Katie Holmes uciekła z córką od Toma Cruise'a, kiedy dziewczynka miała zaledwie sześć lat. Przyczynić do tego miało się zaangażowanie aktora w Kościół Scjentologiczny i jego wywoływanie niszczącego wpływu na rodzinę. Głośno było o tym, że aktor miał zamknąć żonę i córkę w złotej klatce, a nawet dopuszczać się przemocy. Od momentu sfinalizowania rozwodu, gwiazda "Jeziora marzeń" trzymała córkę z dala od blasku fleszy i osiedliła się z dala od Hollywood, po drugiej stronie kraju. Do dziś mama i córka mieszkają w Nowym Jorku. Suri w tym roku skończyła college LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts, ale na rozdaniu dyplomów była obecna tylko jej mama. Od rozwodu rodziców Suri ma nie utrzymywać kontaktów z ojcem.