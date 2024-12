Jennifer Lopez rozpieszcza fanów kadrami z czerwonych dywanów, na których jest wystylizowana przez profesjonalny zespół. Przeważnie pokazuje kulisy sesji oraz kadry ze ścianek. Tym razem dała się sfotografować w oszałamiającej kreacji, ale w domowym anturażu. Jesteście ciekawi, gdzie gotuje gwiazda?

Jennifer Lopez gotuje w nocy. Spójrzcie tylko na jej suknię i kuchnię

Najpierw poświęćmy uwagę kreacji gwiazdy. JLo zapozowała w sukni wieczorowej maxi z głębokim dekoltem i odkrytymi plecami. Cała suknia została pokryta cekinami. Do tego mocniejszy makijaż i srebrna biżuteria. Sama zainteresowana przyznała, że powrót do domu był dla niej szczególnie przyjemny. "Moją ulubioną częścią wyjść jest powrót do domu na przekąskę o północy" - napisała gwiazda na Instagramie. Fani nie mogą oderwać od niej wzroku. "Tak pięknie, tak elegancko. Wyglądasz wow", "Ten wygląd jest wszystkim, wyglądasz niesamowicie", "Ona jest totalną potęgą - blask, gracja, a smaży na patelni" - czytamy komentarze. Lopez pokazała następnie swoją kuchnię. Gwiazda gotuje w jasnej przestrzeni. Ma białe meble, kuchenkę gazową i dużo przyborów kuchennych. Widzimy w tle również wiklinowy kosz, pozawieszane na ścianie garnki oraz drewnianą podłogę. Jak wam się podoba taki wystrój? Zdjęcia znajdziecie w galerii.

Jennifer Lopez i sprzedaż jej domu z Affleckiem. Na ile wyceniono willę marzeń?

Słynna rezydencja zakupiona w 2022 roku została wystawiona na kwotę 68 milionów dolarów. Dom został wyposażony w wiele atrakcji, na przykład bar, salon służący do oglądania sportowych rozrywek, siłownia oraz boisko do koszykówki. Agent nieruchomości skomentował tę ofertę dla magazynu "People". Twierdzi, że przyszły właściciel musi zostać wybrany z ogromną starannością. "Zawsze znajdą się ludzie, którzy udają potencjalnych nabywców, ponieważ po prostu czerpią przyjemność z oglądania domu. (...) Zakładam, że będą to ludzie, którzy przejdą wstępną kwalifikację zanim dostaną jakikolwiek dostęp do rezydencji i będą posiadali odpowiednie środki" - stwierdził specjalista.