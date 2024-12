Alexis Carrington to kultowa postać z serialu, który w latach 80. zrobił prawdziwą furorę na amerykańskim rynku. W Polsce "Dynastia" była emitowana po raz pierwszy od 1990 do 1993 roku. W główne role wcielili się John Forsythe, Linda Evans i Joan Collins. Brytyjska aktorka, która w tym roku skończyła 91 lat, wciąż zachwyca witalnością, energią i nieprzemijającą urodą.

Joan Collins ma 91 lat. Wciąż chętnie bierze udział w eventach

Joan Collins jest aktywna w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie obserwuje ponad pół miliona fanów. Aktorka publikuje tam wiele wspomnień i fotografii z wielu lat swojej długiej kariery. Nie brakuje jednak także bieżących zdjęć. Collins z chęcią bierze wciąż udział w licznych eventach, na których spotyka się z innymi sławami z branży. Na jednym z ostatnich zdjęć pozuje w towarzystwie Elizabeth Hurley.

Joan Collins zachwyca stylem i formą. Tak dba o siebie

Ponadczasowy styl Joan Collins jest jej znakiem rozpoznawczym. Aktorka uwielbia eleganckie kreacje, efektowną biżuterię i wiele dodatków. Pomimo upływu czasu Collins zapewnia, że nie korzysta zbytnio z medycyny estetycznej. Nie stosuje botoksu i nie ostrzykuje się wypełniaczami. Alexis z "Dynastii" dba o dietę i zwraca uwagę na to, co ląduje na jej talerzu. - Dbam o zrównoważoną dietę. Wierzę w przyjmowanie suplementów witaminowych - biorę witaminę C, E i oleje Omega. Nie objadam się - podkreśliła w jednym z ostatnich wywiadów. Co ciekawe, Collins nie jest wcale rygorystyczna w temacie diety. Pozwala sobie czasem na kieliszek wina czy słodki deser. Od wielu lat Collins ma poświęcać też pół godziny dziennie na ćwiczenia z fizjoterapeutą. Wyznała też, że odkąd skończyła 14 lat, nigdy nie kładzie się spać bez porządnego umycia twarzy i nałożenia kremu. Tego miała nauczyć ją matka. Ponadto chroni ciało przed niepożądanym działaniem promieni słonecznych. "Odkąd skończyłam 20 lat, nakładam krem z filtrem przeciwsłonecznym i chronię twarz przed szkodliwymi promieniami. Powinniście mnie zobaczyć, kiedy budzę się rano - moja twarz jest tak biała, że przypomina prześcieradło" - napisała na Instagramie.