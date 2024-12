Nie żyje mama Chucka Norrisa. Miała 103 lata

Chuck Norris był jedną z największych gwiazd kina akcji. Aktor dał się poznać dzięki przede wszystkim takim produkcjom jak "Strażnik Teksasu" oraz serii filmów "Zaginiony w akcji". Nie należy zapominać, że gwiazdor jest sześciokrotnym mistrzem świata w karate. W internecie nietrudno natrafić na memy związane z Norrisem, w których to on uczy kamień, jak być twardym. To trudny dzień dla aktora. Odeszła jego mama. Miała 103 lata.

Zmarła mama Chucka Norrisa. Żyła ponad 100 lat

Chuck Norris poinformował o odejściu mamy na swoim Instagramie. Z tego powodu udostępnił kilka zdjęć z Wilmą Norris. "W środę rano odeszła wspaniała matka - moja i mojego brata Aarona, by być z Jezusem. Nasza mama była kobietą niezachwianej wiary, latarnią światła w naszym życiu, a jej miłość odzwierciedlała Bożą łaskę" - czytamy w poście opublikowanym przez aktora. "Gdy dorastaliśmy, jej śmiech wypełniał nasz dom radością, a jej uściski zapewniały poczucie bezpieczeństwa, które na zawsze będziemy cenić. Miała niezwykły sposób, aby każdy czuł się wyjątkowo, często przedkładając potrzeby innych nad swoje własne" - dodał Norris. "Od najmłodszych lat uczyła mnie, jak ważna jest życzliwość i współczucie. Jestem bardzo wdzięczny za niezliczone lekcje, którymi się dzieliła, modlitwy, które za nas wznosiła i sposób, w jaki każdego dnia ucieleśniała miłość Chrystusa. Kochamy cię, mamo. Do zobaczenia" - napisał poruszony celebryta. Wilma Norris pochodziła z Irlandii. W dniu śmierci miała 103 lata.

Wilma Norris wychowywała się w ubóstwie

W 2021 roku aktor świętował setne urodziny mamy i w eseju opublikowanym na "World Net Daily" wyjawił prawdę o jej życiu. Jak się okazało, Wilma Norris z domu Scarberry wychowywała się w skrajnym ubóstwie. Urodziła się w stanie Oklahoma, a jej rodzina pochodziła z Irlandii. "Miała bardzo trudną pierwszą połowę swojego życia" - zaznaczył mistrz karate. W młodości leczyła się na rzadką chorobę i przez dwa lata przebywała w szpitalu dziecięcym. Gdy wróciła, zastał ją Wielki kryzys. Jej cała rodzina - w tym dzieci, zbierała bawełnę, by przeżyć. Za ojca Chucka Norrisa wyszła, gdy miała 16 lat. Ten porzucił ją z trójką dzieci. Aktor zaznaczył, że wiele zawdzięcza mamie.