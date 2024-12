W 2022 roku media obiegła wiadomość o chorobie Bruce'a Willisa. Początkowo przekazano, że aktor zmaga się z afazją, czyli zaburzeniami mowy. Później jednak stan gwiazdy "Szklanej pułapki" znacznie się pogorszył. Jego rodzina poinformowała fanów o nowej diagnozie, czyli demencji, zwanej otępieniem czołowo-skroniowym. Bruce Willis zniknął ze świata show-biznesu, ale bliscy aktora co jakiś czas informują o tym, jak się czuje. Teraz głos zabrała jego była żona Demi Moore.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto najważniejsze role Bruce'a Willisa. Nie da się ich zapomnieć

Demi Moore otworzyła się w wywiadzie. "Jest obecnie..."

Ostatnio Demi Moore wystąpiła w programie "Amanpour" emitowanym w stacji CNN. Podczas rozmowy poruszyła wiele tematów, a jednym z nich był stan zdrowia Bruce'a Willisa. Przekazała dość pozytywną informację. - Biorąc pod uwagę obecną sytuację, Bruce jest obecnie w bardzo stabilnym miejscu - powiedziała przed kamerami. Aktorka stara się szukać pozytywów w obliczu trudnej sytuacji. - Oczywiście, że jest to bardzo trudne i nie jest to coś, czego życzyłbym komukolwiek, i wiąże się z wielką stratą. Ale jest też wielkie piękno i dary, które mogą z tego wyniknąć - powiedziała. Zaznaczyła, że dla osób chorych najważniejsze jest to, aby poświęcać im czas i być z nimi. - To niezwykle ważne - powiedziała Demi Moore podczas wywiadu. Aktualne zdjęcie aktora znajdziecie w naszej galerii zdjęć.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ: Schorowany Bruce Willis na nowych zdjęciach. Prezent od córek ujmuje

galOtwórz galerię

Przyjaciel Bruce'a Willisa w szczerym wyznaniu. "Teraz ta radość w nim zniknęła"

Jakiś czas temu Glenn Gordon Caron, przyjaciel Willisa, stwierdził, że aktor jest coraz częściej obojętny na otaczającą go rzeczywistość. - To, co sprawia, że jego choroba tak bardzo mnie szokuje, to fakt, że jeśli kiedykolwiek spędzałeś czas z Bruce'em Willisem, to wiedziałeś, że nikt nie miał większej radości życia niż on. Kochał życie i... po prostu uwielbiał budzić się każdego ranka oraz próbować żyć pełnią życia. (...) Teraz ta radość w nim zniknęła - opowiadał reżyser w rozmowie z z "New York Post".