Internet oszalał na punkcie tego nagarnia. Chodzi o głos Barrona Trumpa

Donald Trump ma pięcioro dzieci z trzema partnerkami. Jego najmłodszy syn Barron przyszedł na świat w 2006 roku, a jego matką jest Melania Trump. Nastolatek dorastał z dala od blasków fleszy, choć od czasu do czasu pojawiał się u boku ojca, zwłaszcza podczas jego kampanii prezydenckich (niektórzy twierdzą nawet, że to dzięki nastolatkowi Trump wygrał ostatnie wybory prezydenckie). Barron jednak zwykle milczał. W końcu jednak do mediów trafiło nagranie, na którym słychać jego głos. Internet oszalał.

REKLAMA

Zobacz wideo Co nas czeka, gdyby Donald Trump zmarł przed końcem kadencji?

Tak brzmi głos Barrona Trumpa. "W końcu go usłyszałem"

Na TikToku pojawiło się nagranie, na którym widać Donalda Trumpa i towarzyszącego mu syna Barrona. Ojciec i syn witają się z gośćmi i wymieniają zwykłe uprzejmości. Nie byłoby w tym absolutnie nic nadzwyczajnego (no może poza minami, jakie strzela polityk), gdyby nie fakt, że na nagraniu udało się zarejestrować głos 18-letniego Barrona. Internauci są zaskoczeni, bo chłopak brzmi niemal tak samo jak jego ojciec. "Brzmi jak młody Trump", "Donald 2.0", "Brzmi jak jego ojciec", "Wygląda, jakby był PRAWDZIWĄ osobą z normalnym głosem", "W końcu go usłyszałem" - pisali internauci.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: Co ze zdrowiem Barrona Trumpa? Melania nie wytrzymała i zabrała głos. "Nieodwracalne szkody"

Stare nagranie z udziałem Barrona Trumpa hitem sieci. "I like my suitcase"

W komentarzach pod najnowszym nagraniem z udziałem Barrona Trumpa nie brakowało uwag, że nastolatek zmężniał. Niektórzy zwracali też uwagę, że "stracił swój słodziutki akcent z dzieciństwa". Tym samym nawiązywali do viralowego nagrania, którego bohaterem był czteroletni wówczas Barron, który pełen entuzjazmu wykrzykiwał "I like my suitcase" (pol. lubię swoją walizkę). Na wspomnianym filmiku syn polityka szykuje się do lunchu i jest zafascynowany swoją walizką. Sposób, w jaki o niej mówi, jest rozbrajający. Zobaczcie zresztą sami.

Co ciekawe nagranie nie tylko stało się viralem, ale internetowi twórcy szybko zaczęli je parodiować. W sieci zaroiło się od humorystycznych przeróbek. Na jedną z nich pozwoliła sobie nawet Paris Hilton.