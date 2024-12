40 lat temu ukazał się teledysk do piosenki "Last Christmas" grupy Wham!. Piosenka do dziś jest uważana za jedną z najpopularniejszych świątecznych utworów wszech czasów. A o palmę pierszeństwa na listach przebojów rywalizuje wyłącznie z "All I Want For Christmas Is You" Mariah Carey. W teledysku do "Last Christmas" u boku George'a Michaela pojawia się Katy Hill. W clipie zagrała rolę byłej partnerki wciąż wpatrzonego w nią mężczyzny. Jak dziś wygląda brytyjska modelka?

To ona zachwyciła w teledysku do "Last Christmas". Tak się zmieniła przez lata

Kathy Hill podczas kręcenia zdjęć do "Last Christmas" miała 28 lat. Od tamtej pory minęły cztery dekady. Brytyjka jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie chętnie chwali się swoimi aktywnościami. Profesjonalną modelkę obserwuje blisko siedem tysięcy osób.

Kathy czasem wraca wspomnieniami do pracy przy kultowym już teledysku. - To była świetna zabawa i coś naprawdę naturalnego. Było po prostu w sam raz. Nie było ustawione - to po prostu grupa przyjaciół, którzy dobrze się bawią. To jest magia - powiedziała w rozmowie z "The Mirror". W ubiegłym roku wstawiła też wymowny post, który skierowała do George'a Michaela. "Tęsknimy za tobą" - napisała Hill i dodała emotikonę serca.

Stworzył świąteczny hit. Zmarł w Boże Narodzenie

Przypomnijmy, że autor jednej z najsłynniejszych świątecznych piosenek odszedł w Boże Narodzenie. George Michael zmarł w 25 grudnia 2016 roku w swojej posiadłości w Goring-on-Thames w hrabstwie Oxfordshire. Oficjalną przyczyną śmierci była kardiomiopatia rozstrzeniowa z zapaleniem mięśnia sercowego oraz stłuszczenie wątroby. Pojawiło się jednak wiele teorii spiskowych dotyczących śmierci gwiazdora. Podsycały je informacje, że życiowy partner piosenkarza, Fadi Fawaz, miał spędzić noc w samochodzie zaparkowanym przed posiadłością Michaela. Nieodżałowany piosenkarz miał 53 lata. Został pochowany na cmentarzu Highgate Cementary w Londynie.