Bruce Willis zniknął z życia publicznego. W lutym 2023 r. bliscy aktora ujawnili w specjalnym oświadczeniu, że u hollywoodzkiej gwiazdy zdiagnozowano FTD [otępienie czołowo-skroniowe - przyp. red.]. Rok wcześniej Willis wycofał się z aktorstwa z powodu zaburzenia mózgu znanego jako afazja - stanu, który wpływa na mowę i zdolności językowe. Ostatni film, w którym zagrał Bruce Willis, to "Zabójca" z 2023 roku. Aktor usunął się w cień, a informacje o jego stanie zdrowia przekazuje rodzina. Willis może liczyć na wsparcie córek, ma również dobry kontakt z byłą żoną, Demi Moore. Starsze pociechy aktora opublikowały jego nowe zdjęcia. Dostał od córek piękny prezent.

Córki Bruce'a Willisa zamieściły nowe zdjęcia aktora. Jedna rzecz chwyta za serce

Bruce Willis jest ojcem piątki dzieci. Trzy córki wychowywał ze związku z Demi Moore, a pozostałe dwie -Evelyn oraz Mabel - urodziła Emma Heming, obecna żona aktora. Ostatnie Święto Dziękczynienia Bruce Willis spędził w towarzystwie starszych córek - Tallulah oraz Scout. Choroba aktora sprawiła, że jego rodzina jest ze sobą bliżej niż kiedykolwiek. W mediach społecznościowych ukazały się nowe zdjęcia gwiazdy "Szklanej Pułapki" i "Pulp fiction". Można zauważyć uśmiechniętego aktora siedzącego na kanapie. Jedna z córek czule go obejmuje, a druga chwyta za ucho. Na kolejnym kadrze Willis trzyma w dłoni tabliczkę z napisem "Najlepszy tata na świecie". Zdjęcia krótko opisano. "Wdzięczne" - można przeczytać. Fani w komentarzach nie ukrywali, że rodzinne kadry bardzo ich wzruszyły. Nie zabrakło życzeń zdrowia dla Willisa.

Tak choroba zaczęła się u Bruce'a Willisa

Demencja to choroba, która dotyka w większości przypadków osoby po 65. roku życia. W ostatnim czasie schorzenie diagnozuje się już u młodszych pacjentów. Jak podaje WHO demencja jest coraz powszechniejszym problemem. Oficjalne szacunki wskazują, że liczba pacjentów z diagnozą demencji do 2050 r. będzie wynosić około 160 mln osób. Pierwsze objawy demencji mogą nie być wcale tak oczywiste, jak może się wydawać. To schorzenie należące do grupy chorób neurodegeneracyjnych mózgu, których cechą wspólną jest utrata funkcji poznawczych. To zaburza prawidłowe funkcjonowanie. U aktora pojawił się jeden z pierwszych sześciu objawów. U Bruce'a Willisa wystąpił problem z komunikacją. Chodzi o zmiany w mowie, jąkanie oraz spore trudności z doborem słów. Ma również problemy z rozpoznaniem bliskich. - Te doświadczenie choroby jeszcze bardziej zbliżyło do siebie całą rodzinę. Nikt nie wie, ile czasu zostało Bruce'owi, więc chłoną każdą chwilę, którą z nim mają - mówiło anonimowe źródło magazynu "Us Weekly".