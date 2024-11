Nad Kanye Westem unoszą się czarne chmury. Amerykański raper ponownie znajduje się na ustach wszystkich. Od jakiegoś czasu mierzy się z prawnymi problemami - został m.in. pozwany przez modelkę Jenny An o napaść na tle seksualnym. Teraz na światło dzienne wyszły nowe informacje na temat byłego męża Kim Kardashian. Pojawiły się szokujące teorie, według których raper rzekomo został przez kogoś zastąpiony. Na tym nie koniec.

Kanye West zastąpiony przez klona? Autorka podcastu ma swoją teorię

Teorie spiskowe mają swoje miejsce w świecie show-biznesu od zawsze, i wiadome jest, że należy podchodzić do nich z dużą dozą ostrożności. Od pewnego czasu jednak dyskutuje się o tym, że popularnego rapera ma zastępować jego sobowtór, w którego wyglądzie internauci co rusz doszukują się kolejnych różnic. Takie podejrzenia są podsycane przez związane z raperem osobliwe zachowania, wypowiedzi i budzące kontrowersje stylizacje. Teraz oliwy do ognia dolała Kristin Cavallari, amerykańska aktorka, która w swoim podcaście "Let's Be Honest" stanowczo stwierdziła, że West został zastąpiony przez klona. Twierdzi, że "nie jest to ta sama osoba", którą kiedyś wszyscy podziwiali. I co do tego się nie myli - przez medialne publikacje rapera, sporo osób się od niego odwróciło. Aktorka zasugerowała także zaangażowanie tajnych stowarzyszeń, takich jak Illuminati. "Popatrzcie na niego! Porównajcie jego stare zdjęcia z tym, jak wygląda teraz. To nie jest ta sama, k***a, osoba. Po prostu nie jest" - powiedziała w swoim podcaście. Współprowadzący podcast pozostał sceptyczny i zdaje się, że nie daje wiary jej słowom. Aktorka znana z reality show "Laguna Beach" uparcie przekonuje natomiast, że zmiana w wyglądzie i zachowaniu Westa jest zbyt duża, aby można ją było wytłumaczyć wyłącznie przyrostem wagi.

Kanye West ma sobowtóra? Te zmiany w wyglądzie budzą spekulacje

Plotki o możliwym sobowtórze Kanye Westa krążą w sieci od dłuższego czasu. Już rok temu w sieci pojawiały się filmy i wątki, w których ochoczo wskazywano zauważalne różnice w wyglądzie i zachowaniu rapera, odbiegające od jego wcześniejszego wizerunku. Wielu internautów zaczęło spekulować, że mogło dojść do tajemniczej zmiany. Dotychczas u Kanye Westa zauważono m.in. gwałtowne przybranie na wadze, a także zmienione rysy twarzy. Część z internautów zwróciła uwagę także na to, że Kanye wydaje się wyższy niż wcześniej, ma mieć drobniejszy nos i mniejsze uszy. Nie jest to jednak nic, czego by nie uzyskać za sprawą medycyny estetycznej czy drobnych operacji plastycznych. Do butów też można włożyć składki, za sprawą których sprawiamy wrażenie wyższych.