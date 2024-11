Liam Payne zmarł 16 października 2024 roku. Piosenkarz wypadł z trzeciego piętra jednego z argentyńskich hoteli. W sprawie jego śmierci zostały oskarżone trzy osoby: domniemany handlarz narkotyków, pracownik hotelu i bliska osoba z otoczenia piosenkarza. Rzekomy diler już wcześniej udzielił wywiadu, w którym zaprzeczył wszystkim oskarżeniom. Teraz ponowne zabrał głos. Tym razem na temat dziewczyny piosenkarza.

Nowe pogłoski w sprawie dziewczyny Payne'a. Wcale nie byli razem?

W najnowszym wywiadzie rzekomy diler Liama Payne'a jeszcze raz podkreślił swoją niewinność. Kelner przyznał także, że kiedy był razem w pokojowym hotelu z Liamem, ten wcale nie zachowywał się agresywnie. To jednak nie wszystko. Mężczyzna zabrał również głos w sprawie związku piosenkarza z jego dziewczyną. W rozmowie z argentyńską telewizją zdradził, że podobno zobaczył w komputerze coś, co jasno wskazywało, że relacja z Kate Cassidy nie była prawdziwa. Nie sprecyzował jednak, co było powodem wyciągnięcia takich wniosków. Nagranie z przetłumaczonym wywiadem pojawiło się na profilu tiktokera, Pereza Hiltona. Pod wideo zaroiło się od komentarzy internautów, którzy twierdzą, że już wcześniej nabrali podejrzeń co do związku piosenkarza z 25-latką.

Kulisy spotkania Liama Payne'a i tajemniczego kelnera

Mężczyźni mieli po raz pierwszy spotkać się w pracy podejrzanego. - Wymieniliśmy się danymi kontaktowymi i spotkaliśmy się później tego wieczoru. To było normalne spotkanie. Przyszedł po mnie ze swojego pokoju hotelowego, bo się zgubiłem - tłumaczył w rozmowie z argentyńską telewizją. Liam miał się kontaktować z nim za pomocą tajnego konta na Instagramie. - Spotkaliśmy się w hotelu i zaprezentował mi kilka kawałków, które miał zamiar wydać. (...) Prawda jest taka, że kiedy dotarł do restauracji, w której pracowałem, był już pod wpływem narkotyków i właściwie nic nie jadł. 24-latek dodał, że w późniejszym czasie doszło również do drugiego spotkania, podczas którego obydwoje brali narkotyki. - Wspólnie braliśmy narkotyki, ale nigdy mu nie dostarczyłem narkotyków ani nie przyjąłem żadnych pieniędzy - zapewniał. ZOBACZ TEŻ: Stewardesa ujawniła, że leciała tym samym lotem, co ciało Liama Payne'a. Wpakowała się w tarapaty

