Zrobiła tatuaż w Turcji i przeżyła koszmar. Prawie amputowali jej stopę

Kirsty Griffiths to 34-letnia Brytyjka, która pojechała z rodziną na wakacje do Turcji. Wybrała popularny kierunek Marmaris. Kobieta zdecydowała się na zrobienie tatuażu w jednym z lokalnych salonów. Nie spodziewała się, że pamiątka z wakacji okaże się wielkim koszmarem.

REKLAMA

Zobacz wideo Andziaks o swojej córce. Też będzie influencerką?

Kristy Griffiths była przerażona w salonie. Tatuażysta ją uspokajał

Jak wyjawiła Kristy Griffiths, pierwsze problemy z tatuażem zaczęły się już w salonie. 34-latka zaczęła się źle czuć. "Podczas wizyty tatuażysta najpierw zrobił kontur, a gdy miał już skończyć kontur, zaczęłam odczuwać zawroty głowy i czułam, że zemdleję. Powiedziałam mu, że źle się czuję, wstałam, nic nie widziałam i zwymiotowałam. Powiedział, że to przez poziom cukru we krwi i w tym momencie pomyślałam, że to może być to" - przekazała dla "Kennedy News and Media". Kristy Griffiths dodała, że początkowo ból nie był zbyt duży, ale później przybierał na sile. "Kiedy obudziłam się następnego dnia rano, moja noga była dwa razy większa od drugiej nogi, była czerwona i surowa, a na tatuażu wyglądały pęcherze. Noga była opuchnięta i znajdował się na niej płyn, objaw infekcji" - przekazała. Postanowiła wrócić do Wielkiej Brytanii.

Kristy Griffiths mogła stracić stopę. "Antybiotyki zaczęły działać"

Po powrocie do kraju 34-latka trafiła do szpitala. Przyjmowała kroplówki z morfiną, które nie były w stanie wyeliminować ogromnego bólu. Sytuacja była bardzo zła. Doszło do infekcji i zapalenia tkanki łącznej w kostce, która rozprzestrzeniła się w jej organizmie. Jak się później okazało, był to efekt zbyt głębokiego wbijania igły przez tatuatora. Kristy Griffiths usłyszała przerażające słowa od jednego z lekarzy. "Powiedział, że jeśli to się nie zmieni, być może będę musieli amputować moją stopę" - przekazała portalowi. Całe szczęście nie było to konieczne. "Antybiotyki dostały się do mojego organizmu i zaczęły działać. Mój tatuaż jest cały pokryty strupami i czarny, bardzo swędzi i nadal bardzo boli" - powiedziała. ZOBACZ TEŻ: 25-letnia tiktokerka zmarła nagle. Ujawniono przyczynę jej śmierci