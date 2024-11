Summer-Leigh Morrison, stewardessa British Airways zamieściła na Instagramie wpis, w którym poinformowała swoich obserwatorów, że leci samolotem, w którym transportowana jest trumna z ciałem piosenkarza. Zgodnie z zasadami linii, dzielenie się takimi informacjami jest surowo zabronione. Co jej grozi?

Nie tylko zwolnienie, ale również zakaz lotów konkretnymi liniami. To grozi stewardessie British Airways

"Dowiedziałam się, że na pokładzie samolotu jest ciało Liama Payne'a. Wśród osób podróżujących jest też jego rodzina. To łamie mi serce" - pisała Morrison swoim obserwującym. Kobieta nie zdawała sobie najwyraźniej wtedy sprawy, że zamieszczanie takich komunikatów w sieci, jest złamaniem zasad, które British Airways traktuje bardzo poważnie. "Ta stewardessa bardziej dba o swoich obserwujących w mediach społecznościowych niż o swoją pracę. To poważne naruszenie danych, nie wspominając o bezdusznym posunięciu, jakim było opowiedzenie światu o ostatniej podróży Liama, tylko przez wzgląd na wzrost obserwujących. (...) Będzie miała szczęście, jeśli jeszcze kiedykolwiek poleci tą linią lotniczą" - mówił informator "The Sun". Z kolei portal Daily Mail donosi, że linie badają sprawę, ale nie zamierzają na razie jej komentować.

Pogrzeb Liama Payne'a był kameralny, ale nie zabrakło wielkich gwiazd

Gwiazdor zmarł tragicznie ponad miesiąc temu. Piosenkarz wypadł z okna jednego z argentyńskich hoteli. Pogrzeb Payne'a odbył się 20 listopada. Rodzinie zależało na tym, by na ceremonii pojawiły się jedynie bliskie osoby z otoczenia muzyka. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 13:00 w jednym z hrabstw otaczających Londyn. Na pogrzebie nie zabrakło przyjaciół z zespołu One Direction. Zayn Malik odwołał dwa koncerty, aby pojawić się na ceremonii. Wśród żałobników obecni byli także Harry Styles, Niall Horan i Louis Tomlinson. Oprócz nich w ostatnim pożegnaniu udział wzięli: była partnerka Liama, Cheryl Cole oraz Simon Cowell, który był niejako odpowiedzialny za sukces zespołu. ZOBACZ TEŻ: Wyciekło szokujące zdjęcie Liama Payne'a. Zrobiono je na kilka chwil przed śmiercią