Twiggy, a właściwie Lesley Hornby, urodziła się na przedmieściach Londynu 19 września 1949 roku. Jak sama przyznała w późniejszych wywiadach, jej kariera w dużym stopniu jest dziełem przypadku. Gdy miała 16 lat, zgodziła się zostać modelką dla jednego z salonów fryzjerskich w Londynie, a jego właściciel wyeksponował jej zdjęcie. Charakterystyczna twarz Twiggy o ogromnych oczach zwróciła uwagę dziennikarki modowej Deirdre McSharry, która pracowała dla "Daily Express".

Twiggy podbiła świat mody zaledwie na cztery lata

Hornby spotkała się z dziennikarką, a osobiście zrobiła na niej jeszcze większe wrażenie. Do tego stopnia, że McSharry nie tylko opublikowała jej zdjęcia w gazecie, ale nazwała początkującą modelkę "twarzą 1966 roku". Od tego momentu jej kariera poszybowała błyskawicznie. Hornby, za namową ówczesnego partnera i menedżera Justina de Villeneuve przybrała pseudonim Twiggy. Zaledwie miesiąc po publikacji w "Daily Express" zapozowała dla okładki "Vogue'a". Zdjęcia Twiggy bardzo szybko pojawiały się też w innych magazynach, a dziennikarze zgodnie nazywali ją "fenomenem". Dużą wagę przywiązywano nie tylko do oczu Twiggy z długimi rzęsami, które stały się jej znakiem rozpoznawczym, ale też do bardzo szczupłej figury i nieco chłopięcej sylwetki.

Świat mody się nią zachwycił, ale nie brakowało również krytyków, którzy punktowali, że taki kanon piękna jest nieosiągalny dla większości kobiet. Sama Twiggy tłumaczyła w wywiadach, że nie stosuje specjalnych diet i jest szczupła z natury. Podkreślała też, że nie jest fanką standardów świata mody, który promuje wyłącznie bardzo szczupłe kobiety. - Nie sądzę, że branża modowa kiedykolwiek całkowicie odejdzie od szczupłości, ale myślę, że zaczyna dostrzegać też różne rozmiary i kształty, tak jak zresztą powinna - mówiła w rozmowie z "The Guardian" w 2020 roku.

Twiggy uznawana jest dziś za pierwszą znaną na całym świecie supermodelkę. Jest też pierwszą celebrytką, która doczekała się własnej lalki Barbie. Biorąc pod uwagę, jak wielki miała wpływ na świat, mody, aż trudno uwierzyć, że modelką była zaledwie przez cztery lata. W 1970 roku przeszła na modową emeryturę. - Nie możesz być wieszakiem na ubrania przez całe życie - miała wówczas powiedzieć.

Twiggy do dziś jest aktywna w mediach

W późniejszych latach Twiggy zainteresowała się filmem. W 1972 roku zdobyła dwa Złote Globy za musical "The Boy Friend", w którym zagrała główną rolę. Odkryła w sobie również talent muzyczny, a na koncie ma kilka solowych albumów. Twiggy pojawiała się także w programach telewizyjnych, a w mediach jest aktywna do dziś. Co jakiś czas bierze udział również w sesjach zdjęciowych. W ubiegłym roku odtworzyła zdjęcie z "Vogue'a", na którym pozuje z torebką Louis Vuitton. W październiku pojawiła się z kolei na uroczystej premierze filmu dokumentalnego "Twiggy" opowiadającego o jej życiu. Cały czas łatwo w niej rozpoznać supermodelkę z lat 60. Jej aktualne zdjęcia znajdziecie w galerii na górze strony.

Twiggy mieszka dziś w Londynie z mężem Leighem Lawsonem, którego poślubiła w 1988 roku. Po ślubie przejęła jego nazwisko. Lawson adoptował córkę modelki, Carly, której ojcem jest pierwszy mąż Twiggy. Aktor Michael Witney zmarł na zawał serca w 1983 roku, pięć lat po ślubie pary.