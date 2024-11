Pogrzeb Liama Payne'a został zaplanowany na 20 listopada. Jak podają brytyjskie media, uroczystość rozpoczęto o godzinie 13 czasu lokalnego. Jeszcze przed pogrzebem zaczęły pojawiać się pierwsze zdjęcia żałobników zbierających się pod kościołem. Wśród nich znalazła się m.in. partnerka muzyka Kate Cassidy.

Pogrzeb Liama Payne'a. Muzyka żegna tłum gwiazd

Partnerka Liama Payne'a pojawiła się na miejscu w towarzystwie syna Elizabeth Hurley, Damiana. Obecność na pogrzebie zadeklarowali również koledzy Liama Payne'a z One Direction. Zayn Malik zdobył się na ważny gest i odwołał dwa koncert startującej trasy koncertowej, aby uhonorować pamięć zmarłego przyjaciela. Jako pierwszy w kościele pojawił się Harry Styles. Niedługo później zjawili się pozostali członkowie zespołu. Niall Horan, Zayn Malik i Louis Tomlinson zjawili się wspólnie pod świątynią. Wśród żałobników obecna była również była partnerka Liama Payne'a Cheryl Cole. Muzyk doczekał się z nią syna, siedmioletniego dziś Beara. Zjawili się również pogrążeni w żałobie rodzice.

Trumna z ciałem Liama Payne przyjechała pod kościół w białym karawanie ciągniętym przez konie. Udekorowano go różami układającymi się w imię muzyka. Białymi kwiatami udekorowano także samą trumnę, którą wniesiono do kościoła. Przed świątynią pojawił się także ściskające za serce szczegóły - wieńce z kwiatów układające się w słowo "daddy", czyli "tatuś", a także "son", czyli "syn". Jak informuje mirror.co.uk, uroczystości pogrzebowe trwały około godziny.

Bliscy Liama Payne'a przepięknie udekorowali kościół

Pogrzeb Liama Payne'a zorganizowano w jednym z kościołów na obrzeżach Londynu. Uroczystość jest zarezerwowana wyłącznie dla jego bliskich - fanów poproszono o niewchodzenie do środka. Świątynia została przepięknie udekorowana wiązankami z białych kwiatów i jesiennych liści. - Liam mógł być światową gwiazdą, ale dla Geoffa i Karen [swoich rodziców - przyp. red.] zawsze pozostanie ich małym chłopcem. To będzie niezwykle trudny dzień - przekazał informator "The Sun". Jak podaje mirror.co.uk, fani uszanowali prośbę rodziny i żegnali Liama Payne'a w całkowitej ciszy. Wielu z nich trzymało w rękach kwiaty i zdjęcia.