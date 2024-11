Serial "Przyjaciele" bawił do łez widzów w latach 90. XX wieku i na początku lat 2000. Doczekał się aż dziesięciu sezonów, a do dziś wielu ogląda go z sentymentem. W obsadzie znaleźli się aktorzy, którzy do dziś są rozpoznawalni dzięki sitcomowi. Wśród nich jest Jennifer Aniston, która wcielała się w Rachel Green. W pierwszym sezonie poznaliśmy jej włoskiego chłopaka. Jak dziś wygląda Cosimo Fusco, który wcielał się w Paola?

REKLAMA

Zobacz wideo Aniston zaliczyła wpadkę. Chodzi o ten jeden produkt

Cosimo Fusco grał chłopaka Jennifer Aniston. Tak wspomina "Przyjaciół"

Cosimo Fusco pierwszy raz pojawia się w siódmym odcinku pierwszego sezonu - "Ten z awarią prądu". Wtedy Rachel zaczyna spotykać się z Paolo, co nie podoba się zakochanemu w niej Rossowi (David Schwimmer). Później wychodzi na jaw, że podrywał również Phoebe (Lisa Kudrow). Przez te perypetie włoski amant znika z ekranów, choć łącznie zagrał w czterech epizodach serialu. Aktor wspominał, jak dostał angaż w produkcji. - Wszedłem do pokoju producentów i zostałem poproszony o improwizowanie. Byłem sceptycznie nastawiony, a mój angielski nie był wtedy na takim poziomie jak dzisiaj, ale powiedzieli mi, żebym w ogóle nie mówił po angielsku - opowiadał swego czasu w rozmowie z Today Show.

To ja wymyśliłem większość włoskich kwestii, które wypowiada Paolo

- dodał.

Cosimo Fusco obecnie. Niewiele się zmienił

Cosimo Fusco ma obecnie 62 lata. Mimo że najpierw chciał zostać prawnikiem i nawet zaczął studia w tym kierunku, drogi zaprowadziły go do kariery w aktorstwie. Mogliśmy go zobaczyć w takich produkcjach jak: "Anioły i Demony", "Coco Chanel" oraz "Tropem bezprawia". Grywa również w serialach, a jego popisy aktorskie można oglądać w "Wikingowie: Valhalla" oraz "30 srebrników". Dla roli w ostatniej z wymienionych produkcji nauczył się hiszpańskiego. Wcześniej okłamał reżysera, że doskonale zna ten język. O aktualnościach z życia aktora możemy poczytać na jego Instagramie, gdzie publikuje kadry z produkcji i inspirujących spotkań z ludźmi ze świata filmu. Z serialowym Paolo czas obszedł się wyjątkowo łagodnie. Nadal nietrudno rozpoznać w nim chłopaka Rachel, w którego wcielał się aż trzy dekady temu. Na co dzień ubiera się elegancko, a wolnych chwilach dba o zdrowie, uprawiając jogę, co również widzimy na jego profilu. Zdjęcia z jego Instagrama znajdziecie w naszej galerii na górze strony.