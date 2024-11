Demi Moore skończyła 62 lata. Urodziny uczciła sesją w bikini

Demi Moore w ostatnim czasie miała naprawdę sporo na głowie. Większość jej uwagi pochłaniały prace przy filmie "Substancja", w której zagrała jedną z głównych ról. Zarówno krytycy, jak i widzowie wydali jednogłośny werdykt. Demi jest w znakomitej formie. Aktorka 11 listopada skończyła 62 lata. Z tej okazji na jej profilu pojawiło się nagranie, na którym widzimy aktorkę pozującą ze swoim ukochanym psem. Na jednym z kadrów Moore zapozowała w samym bikini.

Demi Moore zachwyciła internautów sylwetką. "Przepiękna"

Demi Moore to jedna z niezapomnianych gwiazd Hollywood. Aktorka zyskała międzynarodową sławę dzięki filmowi "Uwierz w ducha". Później zagrała w wielu głośnych produkcjach. Spore emocje wzbudził jej związek z 16 lat młodszym aktorem, Ashtonem Kutcherem. Para była małżeństwem przez osiem lat. Wcześniej związana była również m.in. z Brucem Willisem, z którym doczekała się trzech córek. Przez ostatnie lata nie pojawiała się w filmach czy serialach, ale wróciła z przytupem, gdy do kin wszedł film "Substancja". Moore ponownie wzbudza niemałe zainteresowanie, a produkcja, w której odegrała główną rolę, do teraz wywołuje dyskusje.

Gwiazda, choć sama obchodziła 11 listopada 62 urodziny, nie mogła zapomnieć o swoim pupilu. Jak wyjawiła, jej pies, który wabi się Pilaf, obchodził urodziny dzień przed nią. Z tej okazji Demi opublikowała nagranie. "Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin dla ulubieńca wszystkich! Ikona, dziewczyna z okładki, moje wszystko. Jesteś taka kochana!" - napisała Moore. Na jednym z kadrów możemy zobaczyć aktorkę, która szaleje z psem na plaży. Ma na sobie bikini. Widać, że gwiazda nie odpuszcza treningów. Fani nie kryli zachwytu. "Jesteś przepiękną kobietą!", "Co za kobieta!", "Przepiękna", "Uważam, że jesteś wspaniała, Demi" - czytam pod postem. Zdjęcia aktorki w bikini znajdziecie w naszej galerii.

Demi Moore wyróżniła Ralpha Kaminskiego. Wszystko przez "Substancję"

Halloween to doskonały moment, by się przebrać. Ralph Kaminski doskonale o tym wiedział i zdecydował się wcielił w Elisabeth Sparkles - główną bohaterkę "Substancji", którą odgrywała Demi Moore. Opublikował zdjęcia w stylizacji, co sprawiło, że przykuł uwagę gwiazdy. Aktorka postanowiła wyróżnić piosenkarza. Nie tylko polubiła jego post, ale i udostępniła na InstaStories. "Padłem!" - tak skomentował to Kaminski.