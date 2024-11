Erin Jayne Plummer to australijska prezenterka telewizyjna, która w 2022 roku odebrała sobie życie. Teraz jej rodzinę spotkała kolejna tragedia. Zaledwie dwa lata po śmierci gospodyni talk-show "Studio 10" zmarł jej mąż.

REKLAMA

Zobacz wideo Aldona Orman miała wypadek w Albanii. Zdradza, że groził jej paraliż do końca życia. Wspomina też sepsę i śmierć kliniczną

Alan Plummer osierocił troje dzieci

W 2022 roku australijskie media obiegła tragiczna wiadomość. Popularna prezenterka, Erin Jayne Plummer odebrała sobie życie. Była gwiazdą telewizji przez niemal dwie dekady. Jej współpracownicy byli zszokowani wiadomością samobójstwie gospodyni popularnego talk-show. Napisali wówczas w mediach społecznościowych, że Plummer "była wspaniałą osobą wewnątrz i na zewnątrz". Jak informuje serwis The Mirror, zaledwie dwa lata po druzgocących wydarzeniach zmarł mąż Erin, Alan Plummer. Mężczyzna odszedł w wieku 49 lat. Mężczyzna osierocił trójkę dzieci.

Policja przygotowuje raport na temat śmierci Alana Plummera

Po śmierci żony Alan Plummer wychowywał ich trzy córki. Przyjaciele rodziny uruchomili po tragedii zbiórkę, która miała wspomóc samodzielnego ojca. W krótkim czasie zebrano ponad 20 tysięcy dolarów australijskich (ponad 53 tysiące złotych). Zaledwie dwa miesiące przed śmiercią mąż prezenterki sprzedał dom położony na przedmieściach Sydney, we Freshwater, w którym rodzina mieszkała od 20 lat. Mężczyzna był byłym dyrektorem nieistniejącej już firmy Shine VIP Tours Australia PTY LTD. Ciało Plummera znaleziono właśnie we Freshwater. Rzecznik prasowy Policji z New South Wales potwierdził, że przygotowywany jest raport dotyczący śmierci męża prezenterki. Na razie nie ujawniono jednak żadnych szczegółów na temat sprawy.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-2222

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111

Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123

Pod tym linkiem znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim.