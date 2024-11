Ricky Martin w wielu wywiadach podkreślał, że to nie sława i pieniądze, a bycie ojcem daje mu w życiu największą radość. Gwiazdor wychowuje czwórkę dzieci - bliźniaków Matteo i Valentino urodzonych w 2008 roku, córkę Lucię z 2018 roku oraz syna Renna z 2019 roku. Każde z nich przyszło na świat z pomocą surogatki. "Bardzo szanuję te wspaniałe kobiety, które pomogły stworzyć moją rodzinę" - mówił swego czasu w rozmowie z Today. Bliźniacy mają już po 16 lat. Martin zaczyna ich powoli wprowadzać w "dorosłe życie". Ostatnio zabrał chłopaków na wiec Kamali Harris. Gwiazdor nie ukrywał, że była to dla nich bardzo ważna lekcja.

Ricky Martin pozuje z synami i Kamalą Harris. Mówi o lekcji historii

Na opublikowanym zdjęciu widzimy piosenkarza w towarzystwie synów i kandydatki demokratów Kamali Harris. "Lekcja z historii dla moich chłopców. To była ogromna przyjemność występować na jej wiecu w Filadelfii" - pisał wyraźnie podekscytowany. Martin przy swoich synach wygląda bardziej jak ich starszy brat, niż ojciec. Wszyscy troje postawili na eleganckie stroje. W stylizacjach dominowała czerń. Każdy z nich miał chwilę, by porozmawiać z Harris i uścisnąć jej dłoń. Widać, że dla 16-latków było to naprawdę ogromne przeżycie. Zdjęcia ze spotkania znajdziesz w naszej galerii.

Ricky Martin niedawno rozstał się ze swoim wieloletnim partnerem. Decyzja nie była łatwa

Gwiazdor przez lata był związany z Jwanem Yosefem. W 2018 roku powiedzieli sobie sakramentalne "tak", a w 2023 roku poinformowali o swoim rozstaniu. "Przez jakiś czas braliśmy pod uwagę naprawienie naszego małżeństwa, ale po dokładnym namyśle zdecydowaliśmy się na zakończenie związku" - mogliśmy przeczytać w oświadczeniu mężczyzn. Ricky i Jwan jednocześnie podkreślili, że rozstali się w dobrych stosunkach i wspólnie będą wychowywać swoje dzieci. "Naszym największym pragnieniem jest teraz utrzymanie zdrowej, rodzinnej dynamiki i pielęgnowanie relacji, skupionej na szczerej przyjaźni, gdy będziemy kontynuować wspólne wychowywanie dzieci" - pisali. ZOBACZ TEŻ: Ricky Martin zdradził męża z gwiazdorem filmów dla dorosłych? "Ma obsesję na jego punkcie"