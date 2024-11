Beyonce postanowiła zaskoczyć swoi fanów w mediach społecznościowych. Na Instagramie pojawił się filmik, na którym piosenkarka paraduje przebrana za Pamelę Anderson, nawiązując do najpopularniejszych strojów aktorki sprzed lat. Przy okazji gwiazda postanowiła namówić obserwatorów do głosowania w wyborach. To ich podzieliło.

REKLAMA

Zobacz wideo Co Polacy sądzą o Halloween? Tradycja czy przesada?

Beyonce przebrała się za Pamelę Anderson. Zachęca do głosowania

Beyonce nie może narzekać na brak zainteresowania ze strony fanów. Od dekad jest jedną z najbardziej popularnych piosenkarek w branży. Tym razem gwiazda postanowiła wcielić się w Pamelę Anderson, prezentując się w charakterystycznym, czerwony stroju ze "Słonecznego patrolu". Nie zabrakło oczywiście deski ratowniczej, która była również ważnym atrybutem w serialu, a także gwizdka. Gwiazda pokazała się również w gorsecie i przezroczystych rękawiczkach, czym nawiązała do odważnej kreacji aktorki z filmu "Żyleta". Nie obyło się także bez stylizacji Anderson z gali VMA w 1999 r. Chodzi o biały gorset, duży, różowy kapelusz i błyszczący pasek.

W przebraniu nie zabrakło oczywiście charakterystycznych blond włosów i cienkich brwi Pameli Anderson. Przy prezentowaniu jednej z kreacji, Beyonce trzymała kartkę z napisem "vote" czyli głosuj, czym zachęcała Amerykanów do wzięcia udziału w wyborach prezydenckich, które od tygodni elektryzują nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale na całym świecie. Na końcu pojawiły się dwa napisy: "Happy Beylloween", łącząc słowa Beyonce i Halloween, oraz ponownie "vote".

Beyonce szaleje jako Pamela Anderson. Fani podzieleni

Piosenkarka swoim wcieleniem zainicjowała w komentarzach dyskusję. Niektórzy byli zachwyceni jej transformacją w aktorkę. "Beyonce... czy to sen?", "Świetnie to wygląda!", "Jesteś moją królową" - pisali zadowoleni fani. Inni byli bardziej sceptyczni do nagrania. "Idź spać i daj nam spokój", "Jest 5 listopada... co masz na myśli, pisząc Halloween?", "Wrzucasz wizualizację na Halloween, tylko, aby powiedzieć nam, żebyśmy głosowali?", "Pamela nie będzie z tego zadowolona" - grzmieli w komentarzach pod postem.