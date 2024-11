Stylistki gwiazd oceniają garderobę Kamali Harris. "Włada potężną bronią"

Trwają wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. O stanowisko prezydenta ubiega się Republikanin Donald Trump i Demokratka Kamala Harris. Świat wstrzymał oddech, bo wynik wyborów z pewnością wpływa nie tylko na stany zjednoczone, ale także na międzynarodową politykę. Jak na razie sondaże jednoznacznie nie wskazują, kto zostanie następnym prezydentem, co tylko potęguje napięcie. Tymczasem postanowiliśmy zająć się bardziej przyziemnymi sprawami, czyli stylem ubioru kandydatki na prezydenta. Zapytaliśmy stylistki, co sądzą o sposobie ubierania Kamali Harris i jak pod tym względem wypada na tle innych polityczek. O ocenę poprosiliśmy Ewę Rubasińską-Ianiro oraz Karolinę Domaradzką.

REKLAMA

Zobacz wideo Anna Senkara o wyborach w USA. "Mam nadzieję, że Ameryka jest gotowa"

Stylistka gwiazd ocenia styl Kamali Harris. "Doskonale opanowała komunikację wizerunkiem"

Ewa Rubasińska-Ianiro jest m.in. kreatorką i menadżerką wizerunku, stylistką gwiazd i dziennikarką modową. Prowadzi także szkolenia, warsztaty i doradztwo indywidualne w kwestii stylizacji ubioru, więc na tworzeniu wizerunku zna się jak nikt inny. W rozmowie z Plotkiem stylistka oceniła styl Kamali Harris. Ekspertka podkreśliła, że polityczka doskonale wie, jak używać swojego wizerunku na scenie politycznej, bo od początku znała wagę wizerunku publicznego i komunikacji i wiążącej się z tym komunikacji niewerbalnej. - O swój wizerunek dbała już od samego początku i była to jej potężna broń w walce o przekonanie do siebie ludzi i pokazanie jej osobowości, która jest mocna i intrygująca - stwierdziła stylistka. Rubasińska-Ianiro podkreśliła, że Harris już na wczesnych etapach kariery była świadoma, czym jest komunikacja wizerunkiem. Wybierała praktyczne i profesjonalne stroje, zazwyczaj w kolorze czerni i rezygnowała z dużej ilości biżuterii, aby tym podkreślić swój profesjonalizm. Kiedy wkroczyła na większą scenę polityczną i znacząco wzrosły jej wpływy, to samo zaczęła przekazywać swoim ubraniem.

Wybierała dużo mocniejsze kolory, nowocześniejsze fasony i zwykle wybierała amerykańskich projektantów, talenty amerykańskiego designu

- dodała ekspertka. Ewa Rubasińska-Ianiro zauważa, że każde wyjście publiczne Kamali Harris jest podkreślone ubiorem. Tak jak przykładowo biały komplet Caroliny Herrery, którym Harris podkreślała swoją przynależność do ruchu feministycznego.

Potężna broń, którą włada, czyli opanowana do perfekcji komunikacja wizerunkiem, jest również wynikiem bardzo dużych przygotowań. Jej ubrania są szyte na miarę, perfekcyjnie skrojone i precyzyjnie przekazują zawarte w nich informacje. Oprócz tego na każdą okazję wybiera idealne stylizacje, tzw. power suits, które bardzo często przełamuje niespodziewanym elementem

- podkreśliła stylistka.

Stylistka gwiazd o stylu Kamali Harris. Tak polityczka symbolizuje bliskość z ludźmi

Wybiera bardzo często monochromy, bluzki koszule z wiązaniem na szyi w połączeniu z marynarką, co jest mocnym kobiecym akcentem. A także sznurek pereł, które są nie tylko ozdobą, ale symbolizują mądrość i wyrafinowanie.

Oprócz tego perły są także symbolem grupy studenckiej, do której należała, Alpha Kappa Alpha, gdzie była prawdopodobnie jedną z pierwszych czarnoskórych Amerykanek. Oraz dodatek niespodziewany, taki jak tramp Converse All Star, które mają symbolizować bliskość z ludźmi i jej komunikatywność

- podkreśliła ekspertka. Stylistka podkreśliła, że wszystko, o czym wspomniała, można doskonale zaobserwować oglądając wystąpienia Kamali Harris. 'Im wyżej szła, tym bardziej ten manifest polityczny był widoczny w ubraniach. Jest mistrzynią komunikacji z ludźmi. Tam, gdzie inni by się zastanawiali, czy coś wypada, ona po prostu zakłada trampki, jak na okładce "Vogue'a" i tym zyskuje, bo każdy czuje, że ona jest taka jak wszyscy. W Ameryce większość nosi trampki, a szpilki tylko od czasu do czasu. Harris wie także, kiedy zakładać szpilki, aby wydawać się mocniejszą, bardziej zdecydowaną i pokazywać, że jest w polityce wybitną kobietą" - podsumowała Ewa Rubasińska-Ianiro.

Stylistka zachwycona stylem Harris. "Nikt nie robi tego lepiej"

Karolina Domaradzka to uznana stylistka i ekspertka modowa, która specjalnie dla Plotka przeanalizowała styl Kamali Harris. Docenia kreacje kandydatki demokratów. "Jeżeli chodzi o wprowadzenie do polityki tak zwanego 'power dressing' w kobiecym wydaniu, nikt nie robi tego lepiej niż Kamala Harris" - zaznaczyła. "Polityczka sprawnie łączy w swojej garderobie styl osobisty, modę i ekspresję zdolności przywódczych. Na co dzień wybiera mocne zestawy garniturowe z najnowszych kolekcji projektantów, zawsze w towarzystwie kobiecych akcesoriów, a wieczorami nietuzinkowe suknie, wykończone krzykliwymi cekinami, które przyozdabia sporą ilością biżuterii, nienagannym makijażem i fryzurą, będącą jej znakiem rozpoznawczym" - zauważa specjalistka.

Domaradzka podkreśla, że kandydatka demokratów wyróżnia się swoimi stylizacjami na tle innych kobiet. "Dzięki tak spójnemu stylowi personalnemu, który rezonuje z okolicznościami, w których obraca się Kamala, oraz z jej potrzebą ekspresji modowej, wyróżnia się ona na tle innych kobiet w polityce, które starają się nie wyłamywać poza sztywne ramy norm dotyczących ubioru, które często ustalają mężczyźni" - dostrzega ekspertka. Stwierdziła również, że Harris nie ustępuje mężczyznom na krok. "Nosi garnitury w wyrazistych kolorach, łącząc je z kobiecymi atrybutami, takimi jak czółenka na cienkich szpilkach, wyrażając w ten sposób pewność siebie na wielu płaszczyznach i udowadniając, że to nie płeć świadczy o umiejętnościach przywódczych. Następnie zakłada długą szmaragdową suknię z peleryną, dodając do niej ogromną broszkę w złotym kolorze, podkreślając kobiecą ekspresyjność za pomocą mody" - oceniła Karolina Domaradzka.