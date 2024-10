Kelly Osbourne nie sądziła, że dożyje czterdziestki. Zdradziła, co ją ocaliło

Kelly Osbourne obchodziła niedawno 40. urodziny. Z tego powodu wybrała się na kolację, a paparazzi przyłapali ją w doskonałym nastroju i w świetnej formie. Nie zawsze tak jednak było. Córka Ozzy'ego Osbourne'a w przeszłości zmagała się m.in. z uzależnieniami od substancji odurzających. Na odwyku była siedmiokrotnie - ostatni raz jeszcze trzy lata temu. W wywiadzie dla "US Weekly" zdradziła, co się stało, że jej życie - niegdyś mocno rockandrollowe - stało się spokojne. "Przerzucałam się z jednej rzeczy na drugą, a poziom nienawiści do siebie i zwątpienia w siebie, po prostu zmiotły mnie z planszy" - stwierdziła podczas rozmowy.

Kelly Osbourne zdradziła przepis na szczęście. Uratowało ją... dziecko

Amerykanka nie ukrywała, że "nie sądziła, że dożyje czterdziestki". - Był czas, kiedy wszyscy wokół mnie umierali, przedawkowywali lub robili coś strasznego. Czułam się winna, myślałam: dlaczego mnie oszczędzili? - mówiła. W wieku 33 lat jednak zaczęła mocno nad sobą pracować. Zdarzały jej się wzloty i upadki.

Jako osoba uzależniona możesz skończyć tylko w trzech miejscach: w więzieniu, w zamkniętym zakładzie lub na innym świecie. Miałam ogromne szczęście, że skończyłam tylko w przytułku

- zaznaczyła.

Jak się okazało, w całkowitej zmianie postrzegania świata pomogło jej jednak dopiero urodzenia dziecka w 2022 roku. Syn Sidney jest owocem związku Kelly i DJ-a współpracującego z grupą Slipknot, Sida Wilsona. - Naprawdę wierzę, że moje dziecko uratowało mnie i sprawiło, że jestem najszczęśliwszą kobietą na świecie - przyznała Osbourne w rozmowie.

Na co miałabym narzekać? Mam pracę, niesamowitego partnera i cudowne dziecko, które całkowicie mnie odmieniło.

- Nie zdawałam sobie sprawy, jak wielkim uczuciem jest miłość, gdy ma się dziecko. To najsilniejsze, ale jednocześnie najpiękniejsze uczucie, jakiego kiedykolwiek doświadczyłam - dodała.

Kelly Osbourne chce mieć więcej dzieci? Padła jasna deklaracja

Piosenkarka uważa, że Sid Wilson jest miłością jej życia. Dlatego wspólnie planują powiększenie rodziny. - W czasie, kiedy walczyłam z uzależnieniami, z pewnością byłabym okropną matką, ale teraz jest inaczej. Cieszę się, że zostałam matką, gdy jestem trochę starsza i mam wszystko pod kontrolą - podsumowała.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli przeżywasz trudności lub chcesz pomóc osobie w kryzysie psychicznym, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych: Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-2222 ; Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111; Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123. Pod tym linkiem znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim.