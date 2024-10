29 października w Museum of Modern Art w Nowym Jorku odbyła się 14. doroczna gala wręczenia nagród Innovator Awards organizowana przez "WSJ. Magazine". Na wydarzeniu pojawiły się największe sławy, w tym m.in. Ariana Grande, Aubrey Plaza, Cynthia Erivo, Reese Witherspoon, Emily Ratajkowski czy Sarah Paulson. Fotografów zaskoczyła nieco Salma Hayek, która pozowała do zdjęć, trzymając się za ręce z Penélope Cruz.

REKLAMA

Salma Hayek zaskoczyła wyglądem na gali "WSJ. Magazine". Poznajecie ją?

Salma Hayek dała się poznać jako aktorka i reżyserka. Tym razem 58-latka zagościła na specjalnej gali organizowanej przez "WSJ. Magazine". Kobieta z chęcią pozowała na czerwonym dywanie, prezentując się w wyjątkowej kreacji. Nie da się ukryć, że nie sposób było ominąć ją wzrokiem. Salma Hayek wybrała czerwoną sukienkę, która podkreślała jej talię. Na pozór prosta kreacja nieco odmieniła aktorkę. Gwiazda wybrała też delikatny makijaż i mocne podkreślenie ust. Całą stylizację dopełniła prostą fryzurą i minimalistyczną biżuterią. Nie da się ukryć, że Salma Hayek bardzo się zmieniła. Stylizacja w połączeniu z makijażem zmieniła nieco wygląd aktorki, którą zapewne niejedna osoba nie poznała. Hayek na evencie nie pozowała jednak sama. Kobieta pokazała się przed fotoreporterami wraz z Penelope Cruz. Obie gwiazdy pochodzą z krajów hiszpańskojęzycznych. Cruz jest z Hiszpanii, a Hayek z Meksyku. Z tego względu aktorki często są do siebie porównywane. Panie pokazały jednak, że w ogóle im to nie przeszkadza. Pozując na ściance bez wahania się obejmowały i trzymały za ręce. Jak oceniacie stylizację Salmy Hayek?

Zobacz wideo Magdalena Stużyńska o sekretach diety i metamorfozie. Już wszystko jasne

Ostatnim razem, gdy Salma Hayek pojawi się na oficjalnej gali, doszło do awantury

Ostatnio Salma Hayek miała na głowie inny event. Był nim Paryski Tydzień Mody. Podczas pozowania do zdjęć doszło do nietypowej sytuacji. Nicole Kidman bez wahania pokłóciła się z aktorką. Okazało się, że sprzeczka była naprawdę poważna. Wyszło na jaw, że fotoreporterzy prosili Hayek i Kidman o wspólne pozowanie do zdjęć. Wtedy zaczęła się awantura. Salma chciała objąć Nicole ręką, jednak do tego nie doszło. Po odepchnięciu jej ręki Nicole odwróciła się, po czym ponownie obróciła się w stronę Salmy i palcem kazała jej się zatrzymać. Ostatecznie Kidman miała powiedzieć koleżance kilka nieprzyjemnych słów. Hayek była ponoć bardzo zawiedziona jej reakcją. Szczegóły na temat kłótni przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Salma Hayek pokazała niepublikowane zdjęcia. Tak 15 lat temu wyglądała na swoim ślubie