Diddy przebywa w areszcie od 16 września i póki co nic nie wskazuje na to, że raper opuści to miejsce w najbliższej przyszłości. Drastyczne relacje z jego stylu życia tylko się mnożą - była już mowa o znalezionych opakowaniach oliwki, przemocy w studiu wobec nieletnich, a teraz z powrotem głośno jest o imprezach, na których miało nie brakować środków odurzających. Co więcej wiadomo na temat filmów z tych oburzających wydarzeń?

Diddy i jego szokujące afterparty. Gościł gwiazdy takie jak Hilton czy Fergie

Jak wynika z nagrań, do których dotarł nypost.com, w tajemnych orgiach organizowanych przez rapera miały uczestniczyć zastraszane kobiety, które rzekomo zmuszano do odbywania wyczerpujących aktów seksualnych. Najnowsze wiadomości w sprawie rapera dotyczą właśnie tego typu imprez oraz jednego z afterparty. Wśród zaproszonych gości miały być takie nazwiska jak Paris Hilton, Eva Longoria czy Fergie. Nie ma jednak dowodów na to, że wspomniane sławy wiedziały o skandalicznych orgiach. Na nagraniach, do których dotarła prokuratura, widać było kobiety po zażyciu środków odurzających i akty seksualne, na przykład na stole. Tego typu imprezy miały miejsce tuż po zakończeniu głośnych rozdań nagród - mowa o VMA w Miami w 2004 i 2005 roku oraz Super Bowl w Jacksonville w 2005 roku. Na wspomnianych nagraniach widać podobno także Diddy'ego, który uprawiał seks z o wiele młodszą gwiazdą, co czytamy na nypost.com.

Wspomniane zachowania rapera są spójne z zeznaniami niektórych świadków. Adwokaci rapera i tak nie zmienili zdania.

W sądzie prawda zwycięży: pan Combs nigdy nie dokonał napaści seksualnej na nikogo - dorosłego czy nieletniego, mężczyzny czy kobiety

- podawali.

Diddy jest oskarżany o wiele przestępstw. Co na to jego rodzina?

Bliscy rapera postanowili wydać oświadczenie w odpowiedzi na coraz bardziej niepokojące newsy o nim. "Ostatni miesiąc zniszczył naszą rodzinę. Wielu osądza ojca i nas na podstawie oskarżeń, teorii spiskowych i przekłamań, które nakręciły spiralę absurdu w mediach społecznościowych. Stoimy zjednoczeni i wspieramy cię na każdym kroku. Wiemy, jaka jest prawda i to ona zwycięży. Nic nie złamie ducha naszej rodziny. Tęsknimy i kochamy cię tato" - czytamy w ostatnim komunikacie jego dzieci. Raper doczekał się siedmiorga potomków.