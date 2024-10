Matthew Perry zmarł 28 października 2023 roku. Śmierć aktora znanego m.in. z serialu "Przyjaciele" poruszyła całą branżą filmową. Autopsja wykazała, że w organizmie Perry'ego wykryto ketaminę, której zbyt wysokie stężenie miało przyczynić się do jego śmierci. W związku ze sprawą zarzuty usłyszało kilka osób, w tym lekarz Mark Chavez. Rodzina aktora przez długi czas milczała, ale blisko po roku od śmierci Matthew Perry'ego zdecydowała się na wywiad.

REKLAMA

Rodzina Matthew Perry'ego założyła fundację. "Mogę mieć go cały czas bardzo, bardzo blisko"

Młodsza siostra aktora Caitlin oraz jego ojczym Keith udzielili wywiadu dla magazynu "Hello!", w którym ogłosili powstanie nowej fundacji o nazwie "The Matthew Perry Foundation of Canada". Głównym celem tej inicjatywy jest "zapewnianie kompleksowego wsparcia osobom żyjącym z zaburzeniami związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych po zakończeniu leczenia". Siostra zmarłego aktora stwierdziła, że uruchomienie fundacji sprawiło, że czuje się, jakby brat był cały czas przy niej. "Mam to szczęście, że mogę mieć go cały czas bardzo, bardzo blisko mojego życia, co jest cudowne" - powiedziała dla magazynu "Hello!". Ojczym aktora dodał, że Perry "chciałby być zapamiętany za to, że zrobił coś, co pomogło ludziom cierpiącym z powodu uzależnienia".

Zobacz wideo Poruszające słowa Minge. Wspomniała o "wyroku śmierci"

Poruszające słowa ojczyma Matthew Perry'ego. "Jest to druzgocące"

Podczas rozmowy rodzina wspominała Matthew Perry'ego. "Miał zdolność wypełniania pokoju światłem. Kiedy ludzie byli z nim w pokoju, to była tam ta magnetyczna energia. Wszyscy po prostu mieli uśmiech na twarzy i kurczowo trzymali się wszystkiego, co mówił" - powiedział ojczym aktora. Wyznał, że jego śmierć była szokiem dla całej rodziny. "Każdy, kto stracił dziecko, powie ci, że nawet jeśli jesteś w jakiś sposób przygotowany na taką możliwość, to jest to druzgocące. Postanowiliśmy trzymać się tej determinacji i spróbować zrobić coś pożytecznego" - skwitował w rozmowie z "Hello!". ZOBACZ TEŻ: Matthew Perry przed śmiercią miał problem z narkotykami. Miał je zdobywać dzięki... aplikacji randkowej